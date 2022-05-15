زاخاروفا: روسيا سترد على خطوات الدول الغربية الوقحة وغير القانونية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا سوف ترد على كل الخطوات الوقحة وغير القانونية للدول الغربية.

وقالت زاخاروفا: "لن تمر دون رد.. خطوات مثل هذه، وقحة حينا، وحينا آخر غير شرعية بموجب القانون الدولي أو بموجب قوانينهم الداخلية أو علاقاتنا الثنائية. بالطبع، سنرد على كل هذا".