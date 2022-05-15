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عربي-دولي

زاخاروفا: روسيا سترد على خطوات الدول الغربية الوقحة وغير القانونية

Lebanon 24
15-05-2022 | 16:59
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا سوف ترد على كل الخطوات الوقحة وغير القانونية للدول الغربية.
وقالت زاخاروفا: "لن تمر دون رد.. خطوات مثل هذه، وقحة حينا، وحينا آخر غير شرعية بموجب القانون الدولي أو بموجب قوانينهم الداخلية أو علاقاتنا الثنائية. بالطبع، سنرد على كل هذا".
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المصدر: روسيا اليوم
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