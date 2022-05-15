وزراء خارجية أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا يبحثون العودة للاتفاق النووي الإيراني





وأضاف بلينكن عبر حسابه على تويتر أن الوزراء الأربعة ناقشوا أيضا خطط مواصلة دعم أوكرانيا ومحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وداعميه.

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وأكد بلينكن أنه بحث في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاستعدادات لإطلاق المفهوم الاستراتيجي القادم للحلف في مدريد، من أجل الاستمرار في حماية الأمن عبر الأطلسي. قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، إنه بحث مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا جهود تحقيق العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني.وأضاف بلينكن عبر حسابه على تويتر أن الوزراء الأربعة ناقشوا أيضا خطط مواصلة دعم أوكرانيا ومحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وداعميه.وأكد بلينكن أنه بحث في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاستعدادات لإطلاق المفهوم الاستراتيجي القادم للحلف في مدريد، من أجل الاستمرار في حماية الأمن عبر الأطلسي.

وتابع: "نعتزم التأكد على أن المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يضمن استعداده لمواجهة أي تحد ضمن المناخ الأمني الجديد والأكثر خطورة".



وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن بلينكن بحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس "الحاجة الملحة لمواجهة اضطراب الأمن الغذائي العالمي الذي فاقمه الغزو الروسي لأوكرانيا".