Advertisement

عربي-دولي

وزراء خارجية أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا يبحثون العودة للاتفاق النووي الإيراني

Lebanon 24
15-05-2022 | 23:33
A-
A+
Doc-P-952774-637882796722151625.jpg
Doc-P-952774-637882796722151625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، إنه بحث مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا جهود تحقيق العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف بلينكن عبر حسابه على تويتر أن الوزراء الأربعة ناقشوا أيضا خطط مواصلة دعم أوكرانيا ومحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وداعميه.
Advertisement

وأكد بلينكن أنه بحث في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاستعدادات لإطلاق المفهوم الاستراتيجي القادم للحلف في مدريد، من أجل الاستمرار في حماية الأمن عبر الأطلسي.
وتابع: "نعتزم التأكد على أن المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يضمن استعداده لمواجهة أي تحد ضمن المناخ الأمني الجديد والأكثر خطورة".

وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن بلينكن بحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس "الحاجة الملحة لمواجهة اضطراب الأمن الغذائي العالمي الذي فاقمه الغزو الروسي لأوكرانيا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2022-05-16
08:00 | 2022-05-16
07:30 | 2022-05-16
07:00 | 2022-05-16
06:30 | 2022-05-16
06:00 | 2022-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website