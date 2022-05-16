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روسيا فقدت نحو ثلث القوات البرية التي نشرتها في أوكرانيا.. تقرير يكشف

Lebanon 24
16-05-2022 | 04:30
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ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية ان روسيا فقدت على الأرجح نحو ثلث القوات البرية التي نشرتها في أوكرانيا، وان هجومها على منطقة دونباس "فقد الزخم وتخلف كثيرا عن جدوله الزمني".

 

وعلى تويتر، قالت وزارة الدفاع البريطانية: "رغم التقدم على نطاق محدود في بادئ الأمر، فشلت روسيا في تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض في الشهر الأخير في حين تتعرض لمستوى عال ومستمر من الاستنزاف".

 

وأضافت "من المرجح أن تكون روسيا قد فقدت الآن ثلث قواتها المقاتلة على الأرض التي نشرتها في فبراير".

 

وتابعت أنه من المستبعد أن تسرع روسيا بدرجة كبيرة من وتيرة تقدمها في الأيام الثلاثين المقبلة.

 

وأرجعت وزارة الدفاع إعاقة التقدم الروسي إلى فقدان "عوامل التمكين الحاسمة"، مثل معدات إنشاء الجسور وطائرات بدون طيار للاستطلاع والمراقبة.

 

وتتزايد القيود المفروضة على روسيا بسبب القدرات التمكينية المتدهورة. ووفقا للصحيفة البريطانية، لا يمكن استبدال العديد من هذه القدرات أو إعادة تشكيلها بسرعة، في ظل ترجيحات باستمرار إعاقة العمليات الروسية في أوكرانيا.

 

ومنذ بدء الغزو الروسي، يوم 24 شباط، أجبر الجيش الأوكراني القادة الروس على التخلي عن هجوم على العاصمة كييف، قبل أن يتمكنوا من تحقيق مكاسب سريعة في الشمال الشرقي.

 

والهجوم الأوكراني المضاد مستمر قرب مدينة إزيوم التي تسيطر عليها روسيا، لكن الجيش الأوكراني ذكر، أمس الأحد، أن القوات الروسية تقدمت في مناطق أخرى من إقليم دونباس، وهو ساحة القتال الرئيسية في الحرب خلال الشهر الماضي.

 

 

 

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المصدر: الحرة
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