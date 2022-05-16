هل فشلت العقوبات الغربية في التأثير على روسيا؟

تشكل العقوبات السلاح الرئيسي للغرب في الحرب ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن هناك دلائل على أن الاقتصاد الروسي والنظام المالي في روسيا يتعاملان مع هذا الموقف الصعب بشكل أفضل مما كان متوقعًا.

وبحسب موقع "ذا سبكتايتور" البريطاني، "لقد انتعش الروبل بالفعل، وتمكنت روسيا من الاستمرار في سداد ديونها، مع وجود أخطاء طفيفة فقط. ومع ذلك، فإن نظرة فاحصة تكشف أن العقوبات قاسية بشدة-وأن روسيا تخسر الحرب الاقتصادية وكذلك العسكرية. خذ على سبيل المثال عودة الروبل، فالوضع ليس كما يبدو عليه. تعكس قدرة العملة الروسية على الارتداد حقيقة أن الواردات الروسية قد انخفضت بأكثر من صادرات البلاد، حيث خفض المستهلكون المحليون والشركات الإنفاق. هذا يعني أن هناك طلبًا أقل على بيع الروبل لشراء العملات الأجنبية. دعم البنك المركزي الروبل، لكن من غير المرجح أن تستمر تأثيرات الإجراءات التي استخدمها لفترة طويلة. إن التدخل التقليدي في الأسواق - الذي يتضمن بيع بعض احتياطات البلاد الكبيرة من الأصول الدولية لشراء الروبل - ساعد أيضاً. وكذلك فعل إصرار السلطات على أن الشركات الأجنبية التي لا تزال تشتري سلعًا من روسيا يجب أن تدفع بالروبل، وبالتالي ضمان أن يكون هناك على الأقل بعض الطلب الدولي على العملة. كما أدى عرض البنك المركزي الروسي لشراء الذهب مقابل الروبل إلى انتعاش العملة الروسية، وإلى إثارة بعض التكهنات بأنه سيكون أيضًا على استعداد لبيع الذهب مقابل الروبل، مما يخلق "معيارًا ذهبيًا" بحكم الواقع، وبالتالي دعم العملة بهذه الطريقة".

وتابع الموقع، "ولكن في حين أن هذه الإجراءات خلقت وهمًا بقوة العملة في الوقت الحالي، فإن هذا كل ما في الأمر: فائض ميزان المدفوعات الناجم عن تراجع الطلب المحلي هو انتصار أجوف لن يدوم. ماذا عن أسعار الفائدة التي تم تخفيضها من ذروة 20 في المائة في آذار إلى 14 في المائة؟ مرة أخرى، هذا لا يعطي صورة كاملة: أسعار الفائدة لا تزال أعلى مما كانت عليه في بداية العام (8.5 في المائة) والتضخم ارتفع. وتسببت العقوبات في تشديد حاد في الأوضاع المالية، وهو ما ينعكس أيضًا على أسعار الأسهم: لا تزال مؤشرات سوق الأسهم الروسية الرئيسية تفقد ما بين ربع وثلث قيمتها منذ شباط. هناك أخبار أسوأ قادمة بالنسبة للروس: يتوقع البنك المركزي الروسي أن يبلغ متوسط التضخم ما بين 18 في المائة و23 في المائة هذا العام، مع انكماش الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 8 في المائة و10 في المائة. هذه البيانات القاتمة مدعومة باستطلاعات الأعمال. تنتج S&P Global وIHS Markit مؤشرات مديري المشتريات الشهرية لكل الاقتصادات الرئيسية. وانتعش مؤشر الإنتاج المركب لمؤشر مديري المشتريات لروسيا بشكل طفيف إلى 44.4 في نيسان، من 37.7 في آذار، ولكن أي قراءة أقل بكثير من 50 لا تزال تشير إلى انكماش حاد في النشاط".

وأضاف الموقع، "من المسلم به أن الاقتصاد الروسي لا ينهار، كما قد يرغب البعض. لكن سيكون من الخطأ النظر إلى المرونة الاقتصادية لروسيا على أنها علامة على أن الأمور وردية. روسيا بلد شاسع يتمتع بالاكتفاء الذاتي نسبيًا في العديد من الضروريات، بما في ذلك الغذاء والطاقة. حتى في المناطق التي تعتمد فيها روسيا بشكل أكبر على الشركات الغربية، ولا سيما الخدمات المهنية، غالبًا ما يتم توفيرها من قبل كيانات قانونية منفصلة تعمل داخل الدولة. وهذا يعني أن التوقعات بأن العقوبات ستدمر الاقتصاد الروسي بسرعة بدت دائمًا مبالغًا فيها. هناك أيضًا حدود لفعالية العقوبات الغربية على صادرات الطاقة الروسية. لا تعتمد دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل خاص على النفط والغاز الروسي، لكن من غير الواقعي توقع قيام دول أخرى، لا سيما ألمانيا وإيطاليا، بإغلاق المضخات بين عشية وضحاها. في الواقع، فإن أي شيء أقل من العقوبات الشاملة يمكن أن يخدم ببساطة بوتين، من خلال رفع أسعار النفط والغاز التي لا تزال روسيا قادرة على بيعها - بما في ذلك إلى دول مثل الصين والهند. من الجدير بالذكر أيضًا أن الحرب في أوكرانيا ليست خطأ الغالبية العظمى من عامة الشعب الروسي، البالغ عددهم 144 مليونًا، صغارًا وكبارًا. ليس من الواضح ما إذا كان بوتين يهتم بهم على أي حال. كان أداء الاقتصاد الروسي دون المستوى لسنوات عديدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سحب الاستثمارات دوليًا بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. يبدو أن هناك افتراضًا واسع النطاق بين البعض في الغرب بأنه سيكون "خطأ أخلاقيًا" الاستمرار في القيام بأي عمل تجاري في روسيا. لكن من السهل التفكير في الاستثناءات. هل سنكون مستعدين حقًا للتوقف عن توفير الأدوية، على سبيل المثال؟ إن استهداف الأثرياء والأقوياء، بما في ذلك الأوليغارشية والشخصيات الرئيسية في جهاز الدولة، أمر منطقي أكثر، بما في ذلك من منظور أخلاقي".

وبحسب الموقع، "هناك نقطة أخرى يجب تذكرها وهي أن العقوبات الاقتصادية والمالية ليست الأداة الوحيدة لمواجهة عدوان بوتين. ربما يكون الشيء الأكثر فاعلية الذي يمكن أن يفعله الغرب هو ضمان خسارة بوتين للحرب في أوكرانيا. يبدو أن هذا يحدث. من الواضح أن معظم الفضل يعود إلى المقاومة البطولية للأوكرانيين أنفسهم. لكن من الواضح أن الإمداد المتزايد بالمعدات العسكرية والاستخبارات يساعد أيضًا. قوة أكثر ليونة تلعب دورًا أيضًا. فالمقاطعات الثقافية والرياضية لها تأثير كبير يتجاوز أي حسابات اقتصادية بسيطة. إن جعل روسيا دولة منبوذة يقوض الروح المعنوية ويستنزف المواهب من البلاد. باختصار، هناك المزيد الذي يمكن - وربما ينبغي - القيام به لتشديد الخناق على نظام بوتين، بما في ذلك المزيد من العقوبات المالية والتنويع السريع بعيدًا عن الطاقة الروسية والسلع الأخرى. إن مزيج الدعم العسكري لأوكرانيا، والعقوبات الحالية، وممارسة القوة الناعمة تعمل بشكل جيد كما هو متوقع بشكل معقول. نحتاج أيضًا إلى أن نضع في اعتبارنا احتمال حدوث المزيد من الأضرار الجانبية للأطراف البريئة، سواء في الغرب - وفي روسيا نفسها - إذا تم تشديد العقوبات كثيرًا".

وختم الموقع، "صمود روسيا في مواجهة العقوبات غير المسبوقة ليست علامة على فشل هذه الإجراءات. ولا ينبغي اعتبارها دعوة لصفع الروس العاديين - الذين ربما يعارضون حرب بوتين على أي حال - بإجراءات ستجعل حياتهم أكثر صعوبة".