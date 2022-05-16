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هل نجحت الصين باحتواء فيروس كورونا في شنغهاي؟

Lebanon 24
16-05-2022 | 05:30
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نجحت بلدية شنغهاي بشرق الصين، في وقف انتقال العدوى المجتمعية لفيروس كورونا في 15 حيا من أحيائها الـ16.

وأفاد مؤتمر صحفي حول الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، بأن عدد السكان المقيمين في "مناطق الإدارة المغلقة" انخفض إلى ما لا يزيد عن مليون شخص، وتمت السيطرة على الوباء بشكل فعال.
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وسجلت شنغهاي، التي يقطنها أكثر من 24 مليون شخص، 69 حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى، و869 حالة بدون أعراض، يوم الأحد الماضي، حسبما ذكرت لجنة الصحة المحلية ببلدية شنغهاي.

من جهة أخرى، قال مسؤول بمجلس الوزراء الصيني، إن اقتصاد البلاد الراكد انتعش مع تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 والسماح للأنشطة الاقتصادية في العاصمة التجارية شنغهاي بإعادة فتح أبوابها.

وأوضح أن نحو 9 آلاف شركة صناعية في شنغهاي عادت إلى العمل، بعد تخفيف الضوابط التي أغلقت معظم المدينة ابتداء من أواخر آذار الماضي.
المصدر: روسيا اليوم
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