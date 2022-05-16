كندا تعلن أنها متفقة مع الاتحاد الأوروبي بشأن عزل روسيا

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أكدت كندا اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن ما وصفته بـ"عزل روسيا" على خلفية عمليتها العسكرية الجارية بأوكرانيا، مؤكدة أنها ستعمل على تسريع انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبيل اجتماعات لكندا مع الاتحاد: "إننا متحدون ضد روسيا وعزلها اقتصاديا وسياسيا ودوليا، وسنناقش العقوبات التي سنحشدها من قبل كندا والاتحاد الأوروبي ضد روسيا" .وعن وحدة الموقف من العقوبات ضد روسيا، علقت جولي: "بعض الدول الأعضاء لديها وجهات نظر مختلفة فيما يخص العقوبات بسبب صعوبة إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي وغير ذلك، أرجح أننا سنتغلب على هذه العقبات، وسنحشد جهودنا لتوحيد صفوفنا ضد روسيا".وعن مساعي فنلندا للانضمام لحلف شمال الأطلسي، قالت: "فنلندا وكندا لهما مصلحة مشتركة، وكندا ستعمل على تسريع انضمام فنلندا في حال قدمت الطلب إلى الناتو".