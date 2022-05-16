وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون في العقوبات ضد روسيا ودعم أوكرانيا

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نقلت وكالة "روسيا اليوم" ان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون في عقوبات جديدة ضد روسيا وكذلك العلاقات مع دول غرب البلقان، إلى جانب دعم أوكرانيا.ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم في اجتماع دوري لمجلس الشؤون الخارجية ببروكسل، بعدما فشلت في التوصل إلى حل وسط بشأن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، والتي ينبغي أن تشمل التخلص التدريجي من واردات النفط الروسية.ووفقا للمفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فإنه "إذا تعذّر الاتفاق على العقوبات على مستوى الممثلين الدائمين، فسيتم رفع القضية إلى المستوى الوزاري".ويتفاوض الاتحاد الأوروبي حاليا بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل قطع عدد من البنوك عن نظام "سويفت"، والعقوبات الشخصية، وفرض حظر على البث في الاتحاد الأوروبي لثلاث شركات تلفزيونية روسية رسمية، فضلا عن حظر تدريجي على النفط الروسي، حيث يعمل عدد من دول الاتحاد على إبطاء الحزمة خوفا من التأثير السلبي على اقتصاداتها.