أوروبا تلغي إلزامية أقنعة الوجه في المطارات والرحلات الجوية

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من المقرر أن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن إلزامية ارتداء أقنعة الوجه للمسافرين على الرحلات الجوية والمطارات، اعتباراً من اليوم الاثنين، بعد تحديث الإرشادات الخاصة بقطاع الطيران.من جانبها، قالت وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي (EASA) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الأسبوع الماضي، إن التوصية بالارتداء الإلزامي للأقنعة الطبية في المطارات وعلى متن الرحلات الجوية سيتم رفعها في 16 مايو.وقالت EASA في بيان إن التوجيهات المحدثة تأخذ في الاعتبار آخر تطورات الوباء، "لا سيما مستويات التطعيم والمناعة المكتسبة بشكل طبيعي، وما يصاحب ذلك من رفع للقيود في عدد متزايد من الدول الأوروبية".وتعتبر هذه خطوة كبيرة إلى الأمام وتتوافق على نطاق واسع مع قواعد النقل العام في جميع أنحاء أوروبا، وفقاً للمدير التنفيذي لـ EASA باتريك كي.ومع ذلك، شددت وكالة سلامة الطيران، على ضرورة تصرف الركاب بمسؤولية واحترام خيارات الآخرين من حولهم. كما نوهت على ضرورة ارتداء الركاب الذين يسعلون أو يعطسون بارتداء الكمامة، لطمأنة الجالسين في مكان قريب".وفي الوقت نفسه، قالت مديرة المركز، أندريا أمون، إنه "على الرغم من استمرار المخاطر، فقد رأينا أن التدخلات غير الدوائية واللقاحات سمحت لحياتنا بالعودة إلى طبيعتها".ويرفع ذلك آمال في أن تكون إزالة إلزامية ارتداء الأقنعة بمثابة جرعة تنشيطية لصناعة الطيران والسياحة التي تضررت بشدة خلال العامين الماضيين، حيث أجل عدد كبير من الأشخاص السفر بينما كانت هناك طبقات إضافية من قيود كوفيد: سواء عبر الاختبارات المطلوبة، أو اللقاحات، فضلاً عن تحديد وجهة ومكان قدوم المسافرين.قد تختلف القواعد حسب شركة الطيرانومع ذلك، فلا يزال بإمكان شركات الطيران الفردية اختيار التوصية بشأن ارتداء الأقنعة من عدمه، وفقاً لـ EASA، ومن المرجح أن تستمر القواعد في الاختلاف حسب كل شركة الطيران.وأضافت EASA أنه يتعين على موظفي المطار وأفراد الطاقم والركاب توخي الحذر بشكل خاص لتوصيات ومتطلبات السلطات الوطنية للدولة التي يزورونها.