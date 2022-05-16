20
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بوريل يحذر من "أزمة اقتصادية عميقة" بسبب الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
16-05-2022
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إنه لا توجد ضمانة بأن الاتحاد سيكون قادرا على الاتفاق بشكل سريع على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، حيث تعارض مجموعة صغيرة من الدول بقيادة المجر فرض حظر على النفط، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
Advertisement
وأضاف بوريل: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل كشف الوضع ولا يمكنني ضمان حدوث ذلك لأن المواقف قوية للغاية"، محذرا في الوقت نفسه من "أزمة اقتصادية عميقة" بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأشار إلى أن روسيا تمنع خروج القمح من أوكرانيا ووصوله إلى الأسواق، معربا عن قلقه من عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأوضح بوريل أن "بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تواجه مزيدا من الصعوبات لأنها أكثر اعتمادا على النفط الروسي، ولأنها غير ساحلية، وتحصل على النفط فقط عبر خطوط الأنابيب التي تأتي من روسيا".
فيما أكد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "أننا سندعم انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)"، وأردف "أننا نأمل التغلب على أي ممانعة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا جاءت النتائج الاولية للانتخابات
Lebanon 24
هكذا جاءت النتائج الاولية للانتخابات
22:50 | 2022-05-15
15/05/2022 10:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
من هم الفائزون بالانتخابات النيابية.. اليكم النتائج غير النهائية
Lebanon 24
من هم الفائزون بالانتخابات النيابية.. اليكم النتائج غير النهائية
04:04 | 2022-05-16
16/05/2022 04:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر أرقام الفرز في دائرة الشوف - عاليه.. من هي اللوائح المتقدّمة؟
Lebanon 24
آخر أرقام الفرز في دائرة الشوف - عاليه.. من هي اللوائح المتقدّمة؟
17:10 | 2022-05-15
15/05/2022 05:10:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة صباحية للحريري... هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
تغريدة صباحية للحريري... هذا ما جاء فيها
01:06 | 2022-05-16
16/05/2022 01:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الانقسام المسيحي يشتد: فشل معركة إسقاط الحزب وجبران
Lebanon 24
الانقسام المسيحي يشتد: فشل معركة إسقاط الحزب وجبران
22:12 | 2022-05-15
15/05/2022 10:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2022-05-16
مقتل 14 شخصا على الأقل بعد اصطدام حافلة بلوحة إعلانات في إندونيسيا
14:30 | 2022-05-16
الصدر برسالة لـ"الثلث المعطل": لن نتحالف معكم!
13:30 | 2022-05-16
الأسد: أي نجاح للقضية الفلسطينية هو نجاح لسوريا
13:00 | 2022-05-16
بوتين: المعامل البيولوجية الأميركية في أوكرانيا كانت تطور أسلحة
12:30 | 2022-05-16
مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية كاليفورنيا الأميركية
12:00 | 2022-05-16
التطعيم والإصابة بـ"أوميكرون"... دراستان جديدتان تزفان خبرا سارا
فيديو
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-05-15
16/05/2022 22:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
05:00 | 2022-05-15
16/05/2022 22:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-05-13
16/05/2022 22:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact