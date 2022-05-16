اربعون قتيلا في ثلاث هجمات في شمال وشرق بوركينا فاسو

قتل نحو أربعين من المتطوعين الأمنيين والمدنيين في شمال وشرق بوركينا فاسو في ثلاث هجمات منفصلة نفذها مسلحون، وفق ما ذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"فرانس برس" اليوم.



واستهدف الهجوم الأكثر دموية "المتطوعون للدفاع عن الوطن" في منطقة الساحل (شمال) ما أسفر عن مقتل "نحو عشرين شخصا بينهم ثمانية من المتطوعين" بحسب أحد مسؤوليهم. وذكر مصدر أمني آخر مقتل خمسة متطوعين آخرين ومدني في اليوم ذاته في نفس المنطقة. في جنوب شرق البلاد، لقي نحو خمسة عشر مدنيا حتفهم خلال هجوم على قافلة تحت حماية هؤلاء المتطوعين.

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