أوغلو: أطلعنا الناتو على دعم السويد وفنلندا لمنظمات كردية "إرهابية"

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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده أطلعت أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) على كيفية دعم السويد وفنلندا لتنظيم "بي كا كا،ي ب ك" الإرهابي.وأضاف الوزير التركي في مؤتمر صحفي، يوم الأحد، عقده على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في العاصمة الألمانية برلين: "أطلعنا أعضاء الناتو على كيفية دعم السويد وفنلندا لتنظيم "بي كا كا، ي ب ك" الإرهابي، وخصوصا تسليح السويد للتنظيم".وأوضح أنّ الجانبين السويدي والفنلندي اقترحا خلال الاجتماع معهما، السبت الماضي، العمل من أجل إزالة المخاوف التركية بشأن انضمامهما إلى الناتو.ووصف تشاووش أوغلو تصريحات وزيرة خارجية السويد بخصوص العلاقة مع التنظيمات الإرهابية، بأنها "استفزازية وليست بناءة".وشدد تشاووش أوغلو أن تركيا أكدت خلال الاجتماع أنها لن تقبل تهرب السويد وفنلندا من تقديم الضمانات لسحب دعمهما للتنظيمات الإرهابية.وأشار إلى دعم تركيا سياسة "الباب المفتوحة" لحلف الناتو، وأهمية تضامن أعضاء الحلف أمام التهديدات.وأضاف أن التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، بخلاف تصريحات نظيرته السويدية، آن ليندي، كانت متأنية، ويعرب فيها عن ثقته بإيجاد الحلول.وشدد الوزير التركي على ضرورة وجود ضمانات أمنية بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو ووقف دعمهما للتنظيمات الإرهابية.كما شدد على عدم قبول فرض دول تريد الانضمام للناتو قيودا على صادراتها إلى تركيا.