عاصفة ترابية جديدة في العراق وإغلاق المدارس والمطارات والإدارات

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أغلقت المطارات والإدارات العامة وعلقت الامتحانات في الجامعات والمدارس اليوم ودخل نحو ألفي شخص المستشفيات، بسبب عاصفة ترابية جديدة ضربت العراق بعد سلسلة من العواصف المماثلة التي ترزح تحت وطأتها البلاد منذ نحو شهر وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية".في مشهد بدأ العراقيون بالاعتياد عليه، غطّت طبقات الرمال الصفراء صباح الاثنين المباني والسيارات المركونة في الشوارع وأثاث المنازل، كما شاهد صحافيو فرانس برس، فيما حجبت سحب الغبار السميكة الرؤية لمجرد بضعة أمتار قليلة.وأعلن في بيان المتحدّث باسم وزارة الصحة سيف البدر أن ألفي حالة على الأقلّ دخلت "مؤسستانا الصحية مختلفة الشدّة".في طوارئ مستشفى الشيخ زايد بغداد، استلقى 20 رجلاً، معظمهم كبار في السنّ، على الأسرّة يتنفسون بواسطة أقنعة أوكسجين، وإلى جانبهم أقرباؤهم.واستقبل المستشفى منذ الفجر 75 مريضاً جاؤوا لتلقي الأوكسجين، كما قال لفرانس برس المسؤول في قسم الطوارئ طالب عبد المنعم نجم. وأوضح "أغلب الحالات المسجلة هي حالات مزمنة. يوجد مرضى كبار في السن يعانون من أمراض مزمنة كأمراض القلب".