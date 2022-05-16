Advertisement

عربي-دولي

غانتس يشعر بـ"القلق"... ويحذر: سيطرة الفلسطينيين على إسرائيل خلال بضع سنوات

Lebanon 24
16-05-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-952918-637883088101531539.jpg
Doc-P-952918-637883088101531539.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت القناة "14" العبرية، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، "يشعر بالقلق على مستقبل دولة إسرائيل".

وفي تقرير لها، أوضحت القناة أنه "منذ تشكيل حكومة نفتالي بينيت (رئيس الوزراء الحالي) ويائير لابيد، وزير الخارجية، تكررت الأصوات المنادية بخسارة الدولة وهويتها اليهودية، بالأساس، باسم أحزاب المعارضة التي تؤمن بها".
Advertisement

وأضاف التقرير: "الائتلاف، من ناحية أخرى، لا يرفض الادعاءات بحركة من جهة، ويدعي مرارا وتكرارا أن حكومة مع زعيم حزب "القائمة العربية الموحدة"، منصور عباس وأحزاب اليسار المتطرف تعطي الأولوية للحكومات التي يجلس فيها زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، وبن غفير معا".

وأشارت القناة "14" إلى أنه "مع ذلك، يبدو أنه في المحادثات المغلقة، يعتقد وزير الدفاع بيني غانتس أيضا أن وضع دولة إسرائيل مثير للقلق بالتأكيد".

وبحسب ما نشره الصحفي، يهودا شليزنجر، فإن غانتس قال بعد قراءة ما وصفه بـ"الإعلان الفيروسي" لعرب مجهولين عن نيتهم الاستيلاء على إسرائيل: "هذا ليس بعيدا عن الواقع.. بضع سنوات من الآن".

وعلق الصحفي يوتام الزمري على تصريحاته الساخرة على حسابه في "تويتر": "ولذلك من الملح بالنسبة لي إخلاء شوماش"، في إشارة إلى رغبة وزير الدفاع الراسخة في إخلاء مستوطنة شوماش بالكامل بسبب ادعائه بأنها غير شرعية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:26 | 2022-05-16
16:59 | 2022-05-16
16:30 | 2022-05-16
15:30 | 2022-05-16
15:00 | 2022-05-16
14:30 | 2022-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website