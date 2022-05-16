19
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
17
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
غانتس يشعر بـ"القلق"... ويحذر: سيطرة الفلسطينيين على إسرائيل خلال بضع سنوات
Lebanon 24
16-05-2022
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت القناة "14" العبرية، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، "يشعر بالقلق على مستقبل دولة إسرائيل".
وفي تقرير لها، أوضحت القناة أنه "منذ تشكيل حكومة نفتالي بينيت (رئيس الوزراء الحالي) ويائير لابيد، وزير الخارجية، تكررت الأصوات المنادية بخسارة الدولة وهويتها اليهودية، بالأساس، باسم أحزاب المعارضة التي تؤمن بها".
Advertisement
وأضاف التقرير: "الائتلاف، من ناحية أخرى، لا يرفض الادعاءات بحركة من جهة، ويدعي مرارا وتكرارا أن حكومة مع زعيم حزب "القائمة العربية الموحدة"، منصور عباس وأحزاب اليسار المتطرف تعطي الأولوية للحكومات التي يجلس فيها زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، وبن غفير معا".
وأشارت القناة "14" إلى أنه "مع ذلك، يبدو أنه في المحادثات المغلقة، يعتقد وزير الدفاع بيني غانتس أيضا أن وضع دولة إسرائيل مثير للقلق بالتأكيد".
وبحسب ما نشره الصحفي، يهودا شليزنجر، فإن غانتس قال بعد قراءة ما وصفه بـ"الإعلان الفيروسي" لعرب مجهولين عن نيتهم الاستيلاء على إسرائيل: "هذا ليس بعيدا عن الواقع.. بضع سنوات من الآن".
وعلق الصحفي يوتام الزمري على تصريحاته الساخرة على حسابه في "تويتر": "ولذلك من الملح بالنسبة لي إخلاء شوماش"، في إشارة إلى رغبة وزير الدفاع الراسخة في إخلاء مستوطنة شوماش بالكامل بسبب ادعائه بأنها غير شرعية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا جاءت النتائج الاولية للانتخابات
Lebanon 24
هكذا جاءت النتائج الاولية للانتخابات
22:50 | 2022-05-15
15/05/2022 10:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
من هم الفائزون بالانتخابات النيابية.. اليكم النتائج غير النهائية
Lebanon 24
من هم الفائزون بالانتخابات النيابية.. اليكم النتائج غير النهائية
04:04 | 2022-05-16
16/05/2022 04:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة صباحية للحريري... هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
تغريدة صباحية للحريري... هذا ما جاء فيها
01:06 | 2022-05-16
16/05/2022 01:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
برلمان 2022... اليكم النتائج النهائية والرسمية
Lebanon 24
برلمان 2022... اليكم النتائج النهائية والرسمية
16:50 | 2022-05-16
16/05/2022 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الانقسام المسيحي يشتد: فشل معركة إسقاط الحزب وجبران
Lebanon 24
الانقسام المسيحي يشتد: فشل معركة إسقاط الحزب وجبران
22:12 | 2022-05-15
15/05/2022 10:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:26 | 2022-05-16
"نجوم" إدارة بايدن وبن سلمان وعبد اللهيان في أبو ظبي
16:59 | 2022-05-16
روسيا تُسقط 3 مقاتلات أوكرانية
16:30 | 2022-05-16
السويد تقرر رسميا الانضمام إلى حلف الناتو
15:30 | 2022-05-16
نائب قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني: العدو سيهاجم بلدنا من خلال الفضاء السيبراني
15:00 | 2022-05-16
مقتل 14 شخصا على الأقل بعد اصطدام حافلة بلوحة إعلانات في إندونيسيا
14:30 | 2022-05-16
الصدر برسالة لـ"الثلث المعطل": لن نتحالف معكم!
فيديو
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-05-15
17/05/2022 03:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
05:00 | 2022-05-15
17/05/2022 03:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-05-13
17/05/2022 03:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact