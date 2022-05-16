مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية كاليفورنيا الأميركية

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أعلنت سلطات إنفاذ القانون في كاليفورنيا الأحد استجابتها لإطلاق نار، أدى إلى مقتل شخص وإصابة 5 داخل كنيسة بولاية كاليفورنيا الأميركية، قرب لوس أنجلوس، وذلك غداة مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار داخل سوبرماركت في نيويورك.وقالت السلطات الأحد إن إطلاق نار وقع في كنيسة بجنوب ولاية كاليفورنيا بعد الظهر أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 5 آخرين، وتم اعتقال شخص مشتبه به.ووقع إطلاق النار داخل كنيسة جنيف في بلدة لاجونا وودز التي يبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة.وقال مكتب رئيس بلدية مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا على تويتر إن جميع المصابين من البالغين، وتم نقلهم إلى المستشفى. ولقي شخص حتفه في مكان الحادث.