Advertisement

عربي-دولي

الصدر برسالة لـ"الثلث المعطل": لن نتحالف معكم!

Lebanon 24
16-05-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-952944-637883144748125695.jpg
Doc-P-952944-637883144748125695.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إن التيار لن يتحالف مع "خصومه" الفائزين في الانتخابات النيابية الأخيرة.

وفي رسالة وجهها إلى "الثلث المعطل" في البرلمان العراقي، أكد أن التيار الصدري لن يتحالف معهم لغرض تشكيل الحكومة.
Advertisement

وأضاف: "إن الشعب يعاني من الفقر، فلا هناك حكومة أغلبية جديدة قد تنفعه، ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه"، سائلا: "هل وصلت الوقاحة إلى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب "عينك عينك"؟".

ووصف أفعال "الثلث المعطل" بـ"المشينة"، قائلا: "إنهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه، والأعجب من ذلك مسايرة قبائل أفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أو لا يعلم".

وتابع قائلا: "إن السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والأنفس وتسلط المليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة والفساد الذي ملأ أرض العراق بالسرقات والخطف والقتل حتى صار ساسة العراق مثلا يحتذى به بالفساد والرذيلة، إلا من ثلة قليلة اضمحل أثرها ولا زال يضمحل".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:26 | 2022-05-16
16:59 | 2022-05-16
16:30 | 2022-05-16
15:30 | 2022-05-16
15:00 | 2022-05-16
13:30 | 2022-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website