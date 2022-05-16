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عربي-دولي

نائب قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني: العدو سيهاجم بلدنا من خلال الفضاء السيبراني

Lebanon 24
16-05-2022 | 15:30
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قال نائب قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، العميد عبد الله عراقي، إن الحروب المستقبلية هي حروب هجينة، حيث سيهاجم "العدو بلدنا ومجتمعنا من خلال الفضاء السيبراني".

وأشار العميد عراقي إلى أن "العدو سيهاجم اقتصاد بلدنا ومجتمعنا السياسي والثقافة في إيران من خلال الفضاء السيبراني ومواقع التواصل"، معتبرا أن "العدو يستهدف علماء الدين والحرس الثوري ويحاول تغيير معتقداتنا وذلك للدور البارز الذي يلعبه العلماء في مواجهة الحرب الهجينة".
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وأضاف: "العلماء كانوا على الدوام نماذج يحتذى بها، وهم لعبوا وما زالوا يلعبون دورا بارزا في دفاعنا المقدس وحياتنا، لذا لا ينبغي أن نتجاهل هذا الدور"، مشيرا إلى أن "العدو يحاول القضاء على العلماء. وإذا حدث ذلك فسوف تتضرر الثورة الإسلامية".
المصدر: روسيا اليوم
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