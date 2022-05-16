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عربي-دولي

السويد تقرر رسميا الانضمام إلى حلف الناتو

Lebanon 24
16-05-2022 | 16:30
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أعلنت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون أن بلادها قررت التقدم بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لتحذو بذلك حذو فنلندا في خطوة جديدة ستزيد التوتر مع روسيا.


وقالت أندرسون إن محادثات الانضمام إلى حلف الأطلسي لن تستغرق أكثر من عام، على حد قولها.
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المصدر: سكاي نيوز
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