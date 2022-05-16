السويد تقرر رسميا الانضمام إلى حلف الناتو

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أعلنت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون أن بلادها قررت التقدم بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لتحذو بذلك حذو فنلندا في خطوة جديدة ستزيد التوتر مع روسيا.وقالت أندرسون إن محادثات الانضمام إلى حلف الأطلسي لن تستغرق أكثر من عام، على حد قولها.