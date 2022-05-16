روسيا تُسقط 3 مقاتلات أوكرانية

أعلنت روسيا، الاثنين، أن قواتها أسقطت 3 طائرات مقاتلة أوكرانية، واحدة منها قرب جزيرة الثعبان في البحر الأسود والأخريان في منطقتي ميكولايف وخاركيف، بينما تواصل صواريخها قصف أهداف في شرق البلاد.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرتين مقاتلتين من طراز سو-25 قرب تجمعين سكنيين هما يفينيفكا في منطقة ميكولايفوفيليكا كوميشوفاخا في خاركيف، وأخرى من طراز سو-24 قرب جزيرة الثعبان، التي حققت شهرة عالمية في الساعات الأولى من الصراع عندما رفض حرس الحدود الأوكرانيين المتمركزين هناك طلبا لسفينة حربية روسية باستسلامهم.

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