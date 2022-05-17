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عربي-دولي

خلال جنازة.. إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات بالقدس مع القوات الاسرائيلية

Lebanon 24
17-05-2022 | 02:00
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، ليل الإثنين ـ الثلاثاء، ان 72 فلسطينيا أصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تشيع جنازة شاب توفي متأثرا بجراح أصيب بها يوم الجمعة الثالثة من رمضان.

 

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن الإصابات وقعت "خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في أحداث القدس الآن".

 

وأشار إلى أنه "تم نقل 13 إصابات للمستشفى لتلقي العلاج منها إصابتان بالعين".

 

وأردف قائلا: "الإصابات بالرصاص المطاطي والاعتداء بالضرب وقنابل الصوت والاختناق ...أحد الإصابات لمسعف بالاختناق".

 

وأظهرت لقطات مصورة إلقاء الشبان الحجارة وإطلاق الألعاب النارية باتجاه القوات الاسرائيلية.

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المصدر: سكاي نيوز
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