المجلس العسكري في مالي "يحبط محاولة انقلاب بدعم غربي"

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قالت الحكومة المؤقتة في مالي، الاثنين، إن ضباطا عسكريين "مدعومين من الغرب" حاولوا تنفيذ انقلاب الأسبوع الماضي، من دون أن تقدم تفاصيل أو أدلة على ذلك.وذكر المجلس العسكري الذي تولى السلطة في انقلاب في آب 2020 في بيان، إن الانقلاب المزعوم وقع في ليلة 11 أيار.ويمثل اتهام المجلس للغرب تدنيا جديدا في مستوى العلاقات بين مالي وحلفائها الدوليين القدامى الذين ساعدوها على مدى عقد من الزمن في حربها ضد المتشددين، لكنهم ينسحبون وسط خلاف سياسي محتدم.