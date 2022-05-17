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عربي-دولي
سفينة الانزال الاميركية "USS Kearsarge" تنضم إلى تدريبات عسكرية للناتو في إستونيا
Lebanon 24
17-05-2022
|
04:00
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أعلن الأسطول الاميركي السادس عن مشاركة سفينة الإنزال الكبيرة USS Kearsarge، التي تضم وحدات الكتيبة الاستكشافية البحرية 22، في تدريبات "Hedgehog-2022" ("القنفذ-2022") في إستونيا.
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وقال الأسطول في بيان إن "تدريبات القوات الأميركية والإستونية ستستمر حتى 30 ايار وستجرى في منطقة بارنو عند (جزر) ساريما وفيرو".
ووفق قوات الدفاع الإستونية، بدأت التدريبات الرئيسية للناتو في البلاد يوم الاثنين، ويشارك فيها حوالي 15 ألف عسكري إستوني ودول أعضاء أخرى في الناتو، بما في ذلك مجموعة التحالف الحربية المتمركزة في البلاد. وتشارك في المناورات مئات من المعدات من بينها دبابات وعربات قتال مشاة وسفن وطائرات مروحية وطائرات.
ونقلت وكالة "انترفاكس" عن الخدمة الصحفية لمقر القيادة الرئيسي لقوات الدفاع: "خلال التدريبات، سيتم اختبار الجاهزية القتالية لقوات الدفاع وقدرتها على الاستجابة للتهديدات الدولية. وسيتم إيلاء الاهتمام الرئيسي للتحقق من جاهزية لواء المشاة الثاني ومركز الاتصالات الإستراتيجية لقوات الدفاع الإلكتروني".
وستستمر التدريبات حتى 3 حزيران وستغطي جميع أنحاء إستونيا تقريبا. وستجري المناورات الرئيسية للوحدات في جنوب إستونيا، وسيتم إطلاق النار الحي في ميدان تدريب قوات الدفاع المركزي وفي جزيرة ساريما.
المصدر:
روسيا اليوم
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