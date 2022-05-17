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نجل نائب متهم بقتل عامل نظافة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-05-2022 | 04:30
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أظهرت التحريات تفاصيل اتهام نجل نائب برلماني مصري مع شخصين آخرين بالتسبب في مقتل عامل نظافة، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية، اليوم الثلاثاء.

 

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" فقد أوضحت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهمين الثالثة وعامل القمامة بعد اتهامه بسرقة هاتف محمول ابن النائب قبل 3 أيام.

 

وأضافت التحريات أن "شهودا عيان أكدوا تورط ابن شقيق البرلماني بضرب عامل القمامة، مما تسبب في إحداث إصابته وسقط على الأرض قتيلا صباح أمس الاثنين".

 

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة قد تلقى بلاغا باعتداء ثلاث أشخاص على جامع قمامة بالضرب يوم السبت الماضي، وذلك قبل أن يفارق الحياة في اليوم الثالث متأثرا بإصابته.

 

وانتقلت مباحث الجيزة إلى مكان البلاغ وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمكان الحادث تمهيدا لتفريغها للتأكد من مدى تورط نجل البرلماني في ارتكاب الحادث.

 

وذكرت التحريات أن أحد أقارب عضو مجلس النواب "اعتدى على المجني عليه، بالتعاون مع اثنين آخرين بالضرب، بعد اتهامه بسرقة هاتف محمول ابن النائب".

 

وأوضحت تقارير إعلامية أن والد المتهم هو عضو في مجلس البرلمان ممثلا عن أحد الأحزاب الكبرى.

 

 

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المصدر: الحرة
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