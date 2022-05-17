Advertisement

عربي-دولي

بعد توسيع الخدمات القنصلية.. بايدن يأمر بزيادة عدد موظفي السفارة الأميركية في هافانا

Lebanon 24
17-05-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-953121-637883688145200171.jpg
Doc-P-953121-637883688145200171.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيادة عدد موظفي السفارة الأميركية في هافانا، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة توسيع خدماتها القنصلية لتمكين الكوبيين من لم الشمل بعائلاتهم.
 
وقالت ممثلة رفيعة المستوى للإدارة الأميركية في إفادة هاتفية خاصة يوم الاثنين، إن "الرئيس الأميركي أوعز إلينا بزيادة عدد موظفي السفارة الأميركية في هافانا، والقيام بذلك مع تلبية المتطلبات الأمنية المناسبة". وأضافت: "لقد عملنا خلال الأشهر القليلة الماضية على خطة تسمح بذلك".
Advertisement

وأوضح مسؤول آخر تواجد في الإحاطة الصحفية، أن واشنطن ستواصل "بناء قدرات خدماتنا القنصلية"، مشيرا إلى أنه "كما رأيتم جميعا، استأنفنا معالجة طلبات تأشيرات الهجرة على أساس محدود في أوائل مايو. ألف تأشيرة هجرة [سنويا] في هافانا في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق، كشف بيان نصي صدر يوم الاثنين عن رئيس الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية نيد برايس، أن الإدارة الأميركية قررت منح الكوبيين المزيد من تأشيرات الهجرة، حتى يتمكنوا من لم شملهم مع أقاربهم الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

وقال الدبلوماسي إن الولايات المتحدة "توسع الخدمات القنصلية ومعالجة التأشيرات لتمكين المزيد من الكوبيين من لم شمل عائلاتهم في الولايات المتحدة من خلال قنوات الهجرة المنظمة". وأضاف أن الولايات المتحدة "ستعزز نمو القطاع الخاص في كوبا من خلال دعم زيادة الوصول إلى خدمات الإنترنت والتطبيقات ومنصات التجارة الإلكترونية الأميركية". وأضاف برايس: "سندعم فرصا جديدة للمدفوعات الإلكترونية وأنشطة الأعمال الأميركية مع رجال الأعمال الكوبيين المستقلين".

كما أوضح المتحدث باسم الخارجية: "سنلغي القيود على الحوالات المالية العائلية البالغة 1000 دولار وسندعم التحويلات المجانية إلى رجال الأعمال الكوبيين، من أجل زيادة تمكين العائلات من دعم بعضهم البعض، وقيام رواد الأعمال بتوسيع أعمالهم".

واستأنفت سفارة الولايات المتحدة في الخامس من الشهر الجاري معالجة طلبات تأشيرات الهجرة للكوبيين، بعد انقطاع دام عدة سنوات، كان مواطنو جزيرة الحرية خلالها مجبرين على التقدم شخصيا لتقديم المستندات إلى البعثات الأميركية في كولومبيا وغيانا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2022-05-17
10:30 | 2022-05-17
10:00 | 2022-05-17
09:30 | 2022-05-17
09:00 | 2022-05-17
08:30 | 2022-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website