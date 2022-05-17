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عربي-دولي
بعد توسيع الخدمات القنصلية.. بايدن يأمر بزيادة عدد موظفي السفارة الأميركية في هافانا
Lebanon 24
17-05-2022
|
05:00
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أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيادة عدد موظفي السفارة الأميركية في هافانا، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة توسيع خدماتها القنصلية لتمكين الكوبيين من لم الشمل بعائلاتهم.
وقالت ممثلة رفيعة المستوى للإدارة الأميركية في إفادة هاتفية خاصة يوم الاثنين، إن "الرئيس الأميركي أوعز إلينا بزيادة عدد موظفي السفارة الأميركية في هافانا، والقيام بذلك مع تلبية المتطلبات الأمنية المناسبة". وأضافت: "لقد عملنا خلال الأشهر القليلة الماضية على خطة تسمح بذلك".
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وأوضح مسؤول آخر تواجد في الإحاطة الصحفية، أن واشنطن ستواصل "بناء قدرات خدماتنا القنصلية"، مشيرا إلى أنه "كما رأيتم جميعا، استأنفنا معالجة طلبات تأشيرات الهجرة على أساس محدود في أوائل مايو. ألف تأشيرة هجرة [سنويا] في هافانا في أقرب وقت ممكن".
وفي وقت سابق، كشف بيان نصي صدر يوم الاثنين عن رئيس الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية نيد برايس، أن الإدارة الأميركية قررت منح الكوبيين المزيد من تأشيرات الهجرة، حتى يتمكنوا من لم شملهم مع أقاربهم الذين يعيشون في الولايات المتحدة.
وقال الدبلوماسي إن الولايات المتحدة "توسع الخدمات القنصلية ومعالجة التأشيرات لتمكين المزيد من الكوبيين من لم شمل عائلاتهم في الولايات المتحدة من خلال قنوات الهجرة المنظمة". وأضاف أن الولايات المتحدة "ستعزز نمو القطاع الخاص في كوبا من خلال دعم زيادة الوصول إلى خدمات الإنترنت والتطبيقات ومنصات التجارة الإلكترونية الأميركية". وأضاف برايس: "سندعم فرصا جديدة للمدفوعات الإلكترونية وأنشطة الأعمال الأميركية مع رجال الأعمال الكوبيين المستقلين".
كما أوضح المتحدث باسم الخارجية: "سنلغي القيود على الحوالات المالية العائلية البالغة 1000 دولار وسندعم التحويلات المجانية إلى رجال الأعمال الكوبيين، من أجل زيادة تمكين العائلات من دعم بعضهم البعض، وقيام رواد الأعمال بتوسيع أعمالهم".
واستأنفت سفارة الولايات المتحدة في الخامس من الشهر الجاري معالجة طلبات تأشيرات الهجرة للكوبيين، بعد انقطاع دام عدة سنوات، كان مواطنو جزيرة الحرية خلالها مجبرين على التقدم شخصيا لتقديم المستندات إلى البعثات الأميركية في كولومبيا وغيانا.
المصدر:
روسيا اليوم
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