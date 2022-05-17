بسبب الحرب في أوكرانيا.. دولة عربية سينمو نفوذها بتدافع الغرب على الغاز

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على مدى ربع القرن الماضي، أرسلت دولة قطر الصغيرة في الخليج العربي كميات متزايدة من الغاز الطبيعي إلى قائمة متزايدة من العملاء حول العالم، وحشدت ثروة عميقة واكتسبت أهمية جيوسياسية كانت تفتقر إليها.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "والآن، جزئيًا وبسبب الحرب في أوكرانيا، من المقرر أن ينمو نفوذ قطر أكثر. في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى حرمان روسيا من دخلها من النفط والغاز، نظر الغرب إلى قطر كمصدر بديل للوقود لتدفئة المنازل الأوروبية وطهي الطعام وتوليد الكهرباء. وعلى الرغم من أن قطر لا تستطيع على الفور شحن الكثير من الغاز الإضافي إلى أوروبا،لأن معظم إنتاجها سيذهب إلى أماكن أخرى التزاماً بالعقود المبرمة، فإنها تستثمر عشرات المليارات من الدولارات لزيادة الإنتاج بنحو الثلثين بحلول عام 2027. وقال سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة ورئيس شركة قطر للطاقة البترولية المملوكة للدولة في مقابلة إن نحو نصف هذا الغاز يمكن أن يذهب إلى أوروبا. وقالت سينزيا بيانكو، باحثة في الشؤون الخليجية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، "إن حظوظ قطر كبيرة لتصبح لاعباً بارزاً للغاية كمصدر للغاز الطبيعي المسيّل إلى أوروبا". وتمثل زيادة الاهتمام بالغاز القطري تحولًا حادًا بالنسبة لبلد اعتاد في السنوات الأخيرة على قيام القادة الغربيين بمهاجمة الوقود الأحفوري لمساهمته في تغير المناخ. والآن، هؤلاء القادة يتدافعون للحصول على الغاز".وتابعت الصحيفة، "قال الكعبي إن الدول التي كانت تقول، "لسنا بحاجة لشركات النفط والغاز، وهؤلاء الأشخاص شيطانيون وأشرار"، ها هي تقول الآن "ساعدونا، أنتجوا المزيد، أنتم لا تنتجون ما يكفي"، وما إلى ذلك". كان هذا التحول مدفوعًا بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في شباط. فجأة، كانت الدول الأوروبية، التي تلقت ما يقرب من نصف وارداتها من الغاز من روسيا العام الماضي، تتدافع للعثور على مصادر وقود أخرى من أجل وقف تمويل آلة بوتين الحربية. وأدى ذلك إلى زيادة شعبية قطر، التي تتنافس مع الولايات المتحدة وأستراليا على موقع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسيّل في العالم. في كانون الثاني، مع تزايد المخاوف من غزو روسي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن قطر "حليف رئيسي من خارج الناتو" واستضاف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، في البيت الأبيض، وهو أول رئيس دولة خليجية يحظى بترحيب بايدن. كانت قضايا الطاقة على رأس جدول الأعمال. بعد بدء الحرب، اتصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالشيخ تميم لمناقشة "ضمان إمدادات الغاز المستدامة" وقضايا أخرى، وتوجه كبار القادة الأوروبيين إلى قطر لمناقشة الطاقة، بما في ذلك جوزيف بوريل فونتيل، كبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي. وحذا روبرت هابيك، وزير الاقتصاد والتغير المناخي الألماني، حذوهم لإبرام صفقة غاز مع قطر".ورأت الصحيفة أن "قدرة قطر على تخفيف مشاكل الغاز في أوروبا على المدى القريب محدودة. وقال الكعبي إن حوالي 85 في المائة من إنتاجها الحالي مرتبط باتفاقيات طويلة الأجل، معظمها في آسيا. لكن في السنوات المقبلة، من المرجح أن تتحد استثمارات قطر في الغاز الطبيعي المسيّل مع اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا لربط الدولة الصحراوية الصغيرة بشكل أوثق بأوروبا، وكسب استحسان واشنطن على طول الطريق، كما قال محللون. وقال الكعبي إنه قبل سنوات من اندلاع الحرب، بدأت قطر مشروعًا بتكلفة تقدر بـ 45 مليار دولار لبناء محطتين جديدتين للغاز وزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية بنسبة 64 في المائة. سيبدأ هذا الغاز في دخول السوق في عام 2026، ومن المرجح أن يتم تقسيمه بين المشترين في أوروبا وآسيا. قال ديفيد روبرتس، الأستاذ المشارك للعلاقات الدولية في كينجز كوليدج لندن، إنه عندما اكتشفت قطر الغاز الطبيعي في مياهها الإقليمية في أوائل السبعينيات، أصيب المسؤولون بخيبة أمل لأن ما تم اكتشافه لم يكن النفط، هو الذي كان يحول اقتصادات المملكة العربية السعودية والكويت المجاورتين. كان يُنظر إلى الغاز الطبيعي المسيّل على أنه رهان مكلف ومحفوف بالمخاطر في ذلك الوقت، لكن سوق الوقود الجديد، الذي يطلق انبعاثات أقل من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، نما، وضربته قطر بشكل كبير. وأدى ذلك إلى تدفق الأموال على الاقتصاد القطري، مما جعل دخل سكانها البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة من أعلى معدلات دخل الفرد في العالم".وبحسب الصحيفة، "استخدمت قطر ثروتها للعب دور ضخم في السياسة الإقليمية. فقطر تمول قناة الجزيرة، شبكة الأقمار الصناعية العربية، التي انتقدت خصوم قطر وهتفت للحركات الاحتجاجية والجماعات المتمردة في كل أنحاء المنطقة خلال انتفاضات الربيع العربي في عام 2011. كما وأنها تقيم علاقات دبلوماسية مع المجموعات والبلدان التي تكره بعضها البعض، مما يسمح لها بالعمل كوسيط. بالإضافة إلى العديد من شركات الطاقة الغربية، تستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، لكنها تحافظ أيضًا على علاقات وثيقة مع إيران، التي تشارك معها حقل الغاز البحري. والتقى الشيخ تميم الأسبوع الماضي مسؤولين إيرانيين في طهران لدفع المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي يشكل أولوية لإدارة بايدن. كما واستضافت قطر كبار المسؤولين من حماس والجماعة الفلسطينية المسلحة وطالبان. في العام الماضي، نالت الثناء من إدارة بايدن لمساعدتها في الانسحاب الأميركي من أفغانستان من خلال الترحيب بالأميركيين وشركائهم الذين يغادرون أفغانستان".وبحسب الصحيفة، "كيف ستمارس قطر نفوذها في المستقبل يبقى سؤالا مفتوحا، لكنها في الوقت الحالي تنعم بالاهتمام الدولي الذي يكتسبه غازها".