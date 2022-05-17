كيف ستتفاعل موسكو بوجه توسع الناتو الكبير؟

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مع إعلان كل من فنلندا والسويد عن مساعيهما للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي"الناتو"، وإنهاء عقود من عدم الانحياز العسكري، فإن كل الأنظار تتجه إلى روسيا وكيف ستكون ردة فعلها.وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "لقد أعربت موسكو بالفعل عن غضبها من فكرة التوسع الوشيك المحتمل لخصمها القديم "الناتو" بعد فترة وجيزة من إعلان فنلندا عزمها التقدم بطلب الإنضمام إلى المنظمة الأسبوع الماضي. الآن بعد أن أكدت فنلندا رسميًا أنها ستتقدم بطلب الانضمام، لم تهدر موسكو وقتاً في الإفصاح عن مشاعرها، حيث وصف مسؤول كبير في الكرملين ذلك بأنه "خطأ فادح" له عواقب عالمية. إن عضوية فنلندا والسويد في "الناتو" ليست صفقة نهائية حتى الآن، لأن أي قرار بشأن توسيع "الناتو" يتطلب موافقة جميع أعضاء الحلف الثلاثين وبرلماناتهم - وقد أعربت تركيا بالفعل عن اعتراضها. ومع ذلك، ومع توقع التغلب على هذه العقبات، يتطلع الخبراء الجيوسياسيون إلى الأمام وتقييم "الخطوات الانتقامية" المحتملة التي يمكن أن يتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - الذي لم يخف كراهيته لحلف "الناتو".ورأت الشبكة أنه "وعلى مر السنين، قامت روسيا بغارات استفزازية متكررة بالقرب من المجال الجوي لحلفاء "الناتو" أو داخله، ويبدو أن هذه الهجمات قد تزايدت في السنوات القليلة الماضية. وفي ظل أحدث تحرك للسويد وفنلندا للانضمام إلى "الناتو"، يعتقد الخبراء أن الحلف يجب أن يعد نفسه لمزيد من الاستفزازات من روسيا. وصرح الجنرال بن هودجز، القائد السابق للجيش الأميركي في أوروبا، لشبكة "سي أن بي سي" يوم الاثنين، "هذا من شأنه أن يغير البيئة الأمنية لبحر البلطيق بأكمله والقطب الشمالي". وأضاف: "بالطبع ستستمر انتهاكات المجال الجوي، تمامًا كما هو الحال في دول الناتو الأخرى، لكننا تحالف دفاعي وسنرد بهدوء ومهنية. آخر شيء يريده الروس هو الدخول في معركة مع كل دول "الناتو" الثلاثين، والتي ستصبح قريبًا 32 دولة". وتابع قائلاً: "سوف يشتكي بوتين من ذلك، وسوف يهدد الأشياء ولكن في الواقع ليس لديه ما يمكنه فعله لأن معظم جيشه مقيد في أوكرانيا، لذلك لا أرى أي تهديد حقيقي ضد السويد أو فنلندا"."وتابعت، "إن الاستفزازات الروسية لحلف شمال الأطلسي ليست بالشيء الجديد. وقال "الناتو" في بيان إن القوات الجوية لحلف شمال الأطلسي في كل أنحاء أوروبا سارعوا أكثر من 400 مرة في عام 2020 لاعتراض طائرات مجهولة تقترب من المجال الجوي للحلف مع ما يقرب من 90٪ من هذه المهام ردا على الرحلات الجوية للطائرات العسكرية الروسية. في آذار الماضي، زحفت طائرات "الناتو" عشر مرات في فترة ست ساعات ردًا على "ذروة غير عادية" للطائرات الحربية الروسية بالقرب من المجال الجوي للحلف فوق شمال الأطلسي وبحر الشمال والبحر الأسود وبحر البلطيق. قال "الناتو" إن الطائرات العسكرية الروسية غالبًا لا ترسل رمز جهاز إرسال واستقبال يشير إلى موقعها وارتفاعها، ولا تقدم خطة طيران، أو لا تتواصل مع مراقبي الحركة الجوية، مما يشكل خطرًا محتملاً على الطائرات المدنية".الهجمات الإلكترونية والجنودوبحسب الشبكة، "أصرت كل من السويد وفنلندا على أن الانضمام إلى "الناتو" ليس تحركًا ضد روسيا، لكن كلاهما يقر بأن القرارات قد اتخذت في ضوء غزو موسكو غير المبرر لأوكرانيا. قالت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون للشبكة يوم الأحد إن بلادها شعرت أن عضوية "الناتو" هي أفضل شيء لأمنها، قائلة "إن نوع الانتقام الذي يمكن أن يحدث هو أمر متروك لبوتين، ونرى أنه يمكن أن تكون هناك هجمات إلكترونية وهجمات مختلطة وإجراءات أخرى، لكن الأمر كله متروك لهم". في غضون ذلك، قالت وزيرة الخارجية آن ليند إنه في الفترة الانتقالية قبل أن تصبح السويد وفنلندا عضوين كاملين في "الناتو"، من المرجح أن تتصاعد التوترات، مشيرة إلى أنها "تتوقع المزيد من القوات العسكرية بالقرب من حدودنا"."حروب الطاقةوبحسب الشبكة، "خطوة أخرى من المحتمل أن يتخذها الروس رداً على توسع "الناتو"، وستكون في مجال الطاقة. لا تزال روسيا تمتلك ورقة قوية في هذا المجال لأنها تمثل تقليديًا حوالي 40٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز. وبينما تسعى أوروبا للبحث عن مصادر طاقة بديلة لتقليل اعتمادها على روسيا كمزود للنفط والغاز، فإنها لا تزال تعتمد عليها. قال جيل مويك، كبير الاقتصاديين للمجموعة في أكسا إنفستمنت مانجرز، في مذكرة يوم الإثنين، إن هناك "إمكانية حاضرة للغاية على الدوام أن تقوم روسيا" بإيقاف "إمدادها إلى الاتحاد الأوروبي" على الرغم من أنه أشار إلى أنه، حتى الآن، اقتصرت موسكو على "الإجراءات النصفية" التي لم تؤد الغرض - مما يعكس اعتماد البلاد على هذه الموارد المالية. بعد يوم من إعلان قادة فنلندا دعمهم لعضوية "الناتو"، أعلنت شركة المرافق الحكومية الروسية Inter RAO أنها ستتوقف عن تصدير الكهرباء إلى فنلندا اعتبارًا من يوم السبت، مشيرة إلى عدم الدفع كسبب، على الرغم من أن هذه الخطوة اعتبرت على نطاق واسع انتقامية".ماذا قالت روسيا؟وتابعت الشبكة، "وذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أصدر يوم الاثنين بيانا قال فيه إن مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف"خطأ فادح آخر له عواقب بعيدة المدى". وأضاف ريابكوف أنه لا ينبغي أن يكون لدى فنلندا والسويد أوهام بأن روسيا ستتقبل قرارهما ببساطة. وقال للصحفيين في موسكو "أمن السويد، مثل فنلندا، في هذا الشأن، لن يتم تعزيزه نتيجة لهذا القرار، إنه واضح لنا تمامًا". وأضاف: "بأي شكل سنضمن أمننا بعد التغيير في هذا التكوين العام لحلف "الناتو" هو سؤال منفصل. وسيعتمد ذلك على ما سيكون، من الناحية العملية، نتيجة للانضمام المتوقع لفنلندا والسويد إلى التحالف. لن نتسامح مع هذه الأوهام"."