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عربي-دولي

لافروف: ألمانيا مع قدوم شولتس فقدت آخر علامات الاستقلال

Lebanon 24
17-05-2022 | 09:00
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صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن ألمانيا بعد وصول حكومة أولاف شولتس للسلطة في برلين، فقدت آخر ما تبقى من علامات الاستقلال.


وفي هذا السياق، لفت لافروف إلى أنه "بشكل عام، الرئيس ماكرون فقط في الاتحاد الأوروبي، لا يزال يحاول بطريقة ما التحدث عن الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد. أنا متأكد من أنهم لن يُسمحوا له بذلك".
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وأشار أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتقارب أكثر فأكثر مع حلف شمال الأطلسي، وهو علاوة على ذلك، لا يخفي هذا الأمر.
المصدر: روسيا اليوم
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