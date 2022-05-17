اعتقال وإصابة العشرات خلال تشييع فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة

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أفادت تقارير فلسطينية اليوم عن إصابة أكثر من 70 فلسطينيا واعتقال زهاء 50 آخرين في صدامات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء جنازة في القدس الشرقية المحتلة قالت شرطة الاحتلال إنها تعاملت خلالها مع "أعمال شغب عنيفة".واندلعت الصدامات، حسبما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية"، خلال تشييع وليد الشريف (23 عاما) الذي استشهد متأثرا بجروح أصيب بها الشهر الماضي خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في باحات المسجد الاقصى.وقالت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع "71 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في أحداث القدس".وأشار البيان إلى أن "الإصابات (نتيجة) الرصاص المطاط والاعتداء بالضرب وقنابل الصوت والاختناق"، وتم "نقل 13 مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج".وكان الهلال الأحمر أكد تسلمه الجثمان من شرطة الاحتلال قبل نقله إلى مستشفى المقاصد، ثم الى المسجد الأقصى للصلاة عليه.وشيع الجثمان من المسجد إلى مقبرة "المجاهدين" في شارع صلاح الدين شمال سور البلدة القديمة مرفوعا على الأكتاف.من جانبه، أكد نادي الأسير الفلسطيني اعتقال "أكثر من 50 شخصا"، فيما أقرت شرطة الاحتلال بأنها اعتقلت "نحو 15 شخصا".