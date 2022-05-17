نجل نائب موقوف... وهذه التهمة الموجّهة إليه

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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر القبض على نجل النائب محمد الحسيني وابن أخيه المتهمين في واقعة قتل عامل نظافة في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.في التفاصيل، كشفت التحريات حيثيات اتهام نجل البرلماني مع شخصين آخرين بالتسبب في مقتل العامل، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية، الثلاثاء.وأوضحت أن مشادة كلامية نشبت بين المتهمين الثلاثة وعامل القمامة على وقع اتهامه بسرقة هاتف محمول ابن النائب قبل 3 أيام.كما تابعت أن شهوداً أكدوا تورط ابن شقيق البرلماني بضرب العامل، حيث أصابه في رأسه فوقع مغميّاً، الاثنين، إلى أن أعلنت وفاته من المستشفى.يذكر أن قسم شرطة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة كان تلقى بلاغا باعتداء 3 أشخاص على جامع قمامة بالضرب يوم السبت الماضي، وذلك قبل أن يفارق الحياة في اليوم الثالث متأثرا بإصابته.وانتقلت مباحث الجيزة إلى مكان البلاغ وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمكان الحادث، تمهيداً لتفريغها للتأكد من مدى تورط نجل البرلماني في الجريمة.