توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

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أعلنت موسكو، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات مع كييف توقفت، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء.وقال أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو وكييف لا تجريان محادثات "بأي شكل"، مضيفاً: "لا تُجرى مفاوضات. أوكرانيا انسحبت عملياً من عملية التفاوض".إلى هذا، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن "أي حرب تنتهي بسلام وسيكون ذلك السلام، حيث يسمع صوت روسيا ونحن ونتطلع إلى ذلك بثقة عالية".كما أضاف للصحفيين أن "موسكو واثقة من أنها ستفوز وستحقق جميع أهدافها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، مضيفا أن "الرئيس بوتين يدرك كيفية قيادة مستقبل البلاد ونحن جميعًا نرى ذلك وحجم الدعم الشعبي الجامع له".فيما أشار إلى أن "روسيا حاولت الصراخ بوجه الغرب وإيقاظه وحثه على الموافقة على مبادئ أمنية جديدة، لكنهم لا يريدون الاستماع إلينا وهم يخططون بأنفسهم وبقيادة الولايات المتحدة من خلال تعزيز التواجد العسكري على حدودنا".وشدد على أنه لا يمكن لأحد عزل روسيا سياسيا أو اقتصاديا أو إعلاميا، معتبرا أن روسيا ستواصل نقل وجهة نظرها.واعتبر أن الولايات المتحدة وسياستها جعلتها دولة معادية لروسيا، لكن ذلك لن يغير شيئا وموسكو ستواجه ذلك.