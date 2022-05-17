إستسلام 256 جنديا أوكرانيا من "آزوفستال"

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بينما تعهّدت كييف باستمرار العمل حتى إجلاء آخر جندي محاصر في مصنع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول، مؤكدة انتهاء مهمة الدفاع القتالية هناك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، أن 256 جنديا أوكرانيا استسلموا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت في بيان، أن من بين المستسلمين هناك 51 مصاباً بجروح خطيرة، ألقوا أسلحتهم واستسلموا.من جانبه، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أنه ستتم معاملة المستسلمين في آزوفستال وفق المعايير الدولية.جاء ذلك بعدما شدد الجيش الأوكراني الثلاثاء، على أنه يعمل على إجلاء جميع القوات المتبقية في معقلها الأخير بالمدينة الساحلية المحاصرة، متخلية بذلك عن السيطرة على المدينة لروسيا بعد شهور من القصف الروسي لها.