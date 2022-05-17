بوتين: سياسة الدول الأوروبية في مجال الطاقة انتحار اقتصادي

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وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السياسة التي تتبعها الدول الأوروبية في مجال الطاقة بأنها انتحار اقتصادي.وأكد بوتين أن الدول الأوروبية وضعت مهمة التخلي عن الطاقة الروسية دون الالتفات إلى الأضرار التي لحقت باقتصادها.وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن تقوض بشكل لا رجعة فيه القدرة التنافسية لجزء كبير من الصناعات الأوروبية.