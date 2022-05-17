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عربي-دولي

بوتين: سياسة الدول الأوروبية في مجال الطاقة انتحار اقتصادي

Lebanon 24
17-05-2022 | 15:00
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وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السياسة التي تتبعها الدول الأوروبية في مجال الطاقة بأنها انتحار اقتصادي.

وأكد بوتين أن الدول الأوروبية وضعت مهمة التخلي عن الطاقة الروسية دون الالتفات إلى الأضرار التي لحقت باقتصادها.
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وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن تقوض بشكل لا رجعة فيه القدرة التنافسية لجزء كبير من الصناعات الأوروبية.
المصدر: روسيا اليوم
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