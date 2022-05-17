السويد توقع على مذكرة طلب الانضمام لحلف الناتو

وقعت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي اليوم، الثلاثاء، على مذكرة طلب انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو.



وكتبت الوزيرة في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفت هذه الوثيقة بأنها "تاريخية"، وقالت: "تم توقيع طلبنا إلى الناتو رسميا الآن".

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