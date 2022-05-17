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طهران تؤكد توقيف مواطنين فرنسيين بتهمة "السعي لإثارة اضطرابات"

Lebanon 24
17-05-2022 | 16:30
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أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها أوقفت مواطنين فرنسيين هذا الشهر بتهمة "السعي إلى إثارة اضطرابات" من خلال لقاء ممثلين عن نقابات المعلمين.

وبث التلفزيون الرسمي تقريرا مصورا عن المواطنين الفرنسيين، وهما امرأة تبلغ من العمر 37 عاما، ورجل يبلغ من العمر 69 عاما، منذ أن وصلا إلى الجمهورية الإسلامية في 28 أبريل وحتى توقيفهما في 7 مايو.
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وقال التقرير: "دخل الاثنان إيران بتأشيرات سياحية، لكن رصد ومراقبة تحركاتهما واجتماعاتهما من قبل وزارة المخابرات الإيرانية أظهر أنهما ليسا في الحقيقة سائحين".

وأضاف إن "وزارة المخابرات الإيرانية شاهدت الشخصين في اجتماعات تنظيمية وبالتنسيق مع بعض الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم أعضاء في نقابة المعلمين".

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق، عن اعتقال أوروبيين اثنين على خلفية السعي إلى "زعزعة استقرار البلاد".

وأدانت فرنسا الأسبوع الماضي اعتقال مواطنين فرنسيين في إيران ووصفته بأنه "لا أساس له" ودعت إلى الإفراج الفوري عنهما. 
المصدر: روسيا اليوم
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