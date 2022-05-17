Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة تحذر من "العواقب الوخيمة" لإجراءات بيونغ يانغ تجاه فيروس كورونا

Lebanon 24
17-05-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-953283-637884021222452932.jpg
Doc-P-953283-637884021222452932.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت الأمم المتحدة، اليم الثلاثاء، من "العواقب الوخيمة" التي قد تسببها الاجراءات التي تتخدها السلطات في كوريا الشمالية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل: "القيود الأخيرة، التي تشمل وضع الأشخاص في عزلة صارمة، وفرض مزيد من القيود على السفر، ستكون لها عواقب وخيمة على أولئك الذين يكافحون بالفعل لتلبية احتياجاتهم الأساسية".
Advertisement

وحثت السلطات في كوريا الشمالية، على ضمان أن تكون "جميع الاجراءات المعتمدة للتصدي للوباء ضرورية ومتناسبة وغير تمييزية وتتوافق بشكل صارم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضافت :"ينبغي للسلطات تقييم تأثير أي تدابير على السكان المعرضين للخطر، مع مراعاة الخبرة في أماكن أخرى في العالم في التصدي الفعال للوباء".

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA) بأنه تم الإبلاغ عن 56 حالة وفاة ونحو 1.5 مليون حالة "حمى" في كوريا الشمالية منذ أن أعلنت البلاد عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل أسبوع.

وأمر الزعيم، كيم جونغ أون، بإغلاق جميع أنحاء البلاد في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس بين السكان غير المحصنين في البلاد.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-05-17
16:00 | 2022-05-17
15:30 | 2022-05-17
15:00 | 2022-05-17
14:30 | 2022-05-17
13:30 | 2022-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website