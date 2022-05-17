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عربي-دولي
الأمم المتحدة تحذر من "العواقب الوخيمة" لإجراءات بيونغ يانغ تجاه فيروس كورونا
Lebanon 24
17-05-2022
|
16:59
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حذرت الأمم المتحدة، اليم الثلاثاء، من "العواقب الوخيمة" التي قد تسببها الاجراءات التي تتخدها السلطات في كوريا الشمالية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل: "القيود الأخيرة، التي تشمل وضع الأشخاص في عزلة صارمة، وفرض مزيد من القيود على السفر، ستكون لها عواقب وخيمة على أولئك الذين يكافحون بالفعل لتلبية احتياجاتهم الأساسية".
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وحثت السلطات في كوريا الشمالية، على ضمان أن تكون "جميع الاجراءات المعتمدة للتصدي للوباء ضرورية ومتناسبة وغير تمييزية وتتوافق بشكل صارم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت :"ينبغي للسلطات تقييم تأثير أي تدابير على السكان المعرضين للخطر، مع مراعاة الخبرة في أماكن أخرى في العالم في التصدي الفعال للوباء".
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA) بأنه تم الإبلاغ عن 56 حالة وفاة ونحو 1.5 مليون حالة "حمى" في كوريا الشمالية منذ أن أعلنت البلاد عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل أسبوع.
وأمر الزعيم، كيم جونغ أون، بإغلاق جميع أنحاء البلاد في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس بين السكان غير المحصنين في البلاد.
المصدر: روسيا اليوم
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