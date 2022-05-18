روسيا تستهدف لفيف.. وتحاول التقدم في دونيتسك





Advertisement وأضافت هيئة أركان الجيش، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تنفذ ضربات صاروخية على البنية التحتية العسكرية والمدنية في كل من لفيف وتشيرنيهيف وسومي. مع استمرار العملية العسكرية الروسية للشهر الثالث على التوالي، أعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تحاول التقدم بطول خط التماس في إقليم دونيتسك شرق البلاد، بدعم من مقاتلات سوخوي-35.وأضافت هيئة أركان الجيش، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تنفذ ضربات صاروخية على البنية التحتية العسكرية والمدنية في كل من لفيف وتشيرنيهيف وسومي.

منع تقدم الأوكرانيين

كذلك، ذكرت هيئة الأركان أيضاً أن جهود القوات الروسية في اتجاه خاركيف تتركز على "الاحتفاظ بمواقعها ومنع تقدم القوات الأوكرانية نحو الحدود".



وأشارت إلى أن القوات الروسية استهدفت بالمدفعية عناصر من الجيش الأوكراني، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية.





استسلام 256 جنديا أوكرانيا

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم أن 256 جنديا أوكرانيا استسلموا خلال الـ24 ساعة الماضية في ماريوبول.



جاء ذلك بعدما شدد الجيش الأوكراني، الثلاثاء، على أنه يعمل على إجلاء جميع القوات المتبقية في معقلها الأخير بالمدينة الساحلية المحاصرة، متخلية بذلك عن السيطرة على المدينة لروسيا بعد شهور من القصف الروسي لها. كما، أوضحت الهيئة أن الجيش الروسي يركز على صد القوات الأوكرانية قرب مصنع آزوفستال في ماريوبول.استسلام 256 جنديا أوكرانياوكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم أن 256 جنديا أوكرانيا استسلموا خلال الـ24 ساعة الماضية في ماريوبول.جاء ذلك بعدما شدد الجيش الأوكراني، الثلاثاء، على أنه يعمل على إجلاء جميع القوات المتبقية في معقلها الأخير بالمدينة الساحلية المحاصرة، متخلية بذلك عن السيطرة على المدينة لروسيا بعد شهور من القصف الروسي لها.