رغم معارضة تركيا.. السويد وفنلندا تتقدمان لعضوية الناتو

رغم احتمال عرقلة تركيا، أعلنت فنلندا والسويد أنهما ستقدمان، اليوم الأربعاء، بشكل مشترك ترشيحيَهما لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).



فقد منح البرلمان الفنلندي الضوء الأخضر إذ صوت أمس، لصالح الانضمام إلى الحلف الأطلسي بغالبية كبرى بلغت أكثر من 95%، ما يتيح إرسال البلدين طلبَي الانضمام في وقت متزامن إلى مقر الحلف في بروكسل.

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وأوضحت الممثلية الفنلندية مساء الثلاثاء أن سفيري السويد وفنلندا سيسلمان الطلبين إلى الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في الساعة 8,00 صباح اليوم (06,00 ت.غ).



بدورها، قالت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو "أنا سعيدة لأننا سلكنا المسار نفسه، ولأننا نستطيع القيام بذلك معًا".



من جهته، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل الخميس رئيسة الوزراء السويدية والرئيس الفنلندي.



في حين لم يكرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين تهديداته باتخاذ إجراءات للرد على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، يبدو أن العقبة الرئيسية تأتي حالياً من داخل الحلف.



ويتطلب توسيع الحلف إجماع الدول الأعضاء الثلاثين وبينها تركيا، لكن كررت أنقرة رفضها انضمام السويد وفنلندا، رغم حصول محادثات دبلوماسية خلال عطلة نهاية الأسبوع. موسكو لم تكرر تهديداتهافي حين لم يكرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين تهديداته باتخاذ إجراءات للرد على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، يبدو أن العقبة الرئيسية تأتي حالياً من داخل الحلف.ويتطلب توسيع الحلف إجماع الدول الأعضاء الثلاثين وبينها تركيا، لكن كررت أنقرة رفضها انضمام السويد وفنلندا، رغم حصول محادثات دبلوماسية خلال عطلة نهاية الأسبوع.



من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الاثنين أن بلاده "لن تتنازل" متهماً السويد بأنها "حاضنة للتنظيمات الإرهابية"، كما اتهمها بفرض عقوبات على بلاده.



ورأى محللون أن تركيا تبحث عن مقابل لمنح الضوء الأخضر لعضوية فنلندا والسويد، كتغيير موقف الولايات المتحدة الرافض لبيعها مقاتلات إف-35 الأميركية.



عملية الانضمام تستغرق عاماً

وتأخذ تركيا خصوصا على السويد وفنلندا عدم الموافقة على طلبات تسليم أشخاص تتهمهم بأنهم أعضاء "في منظمات إرهابية" مثل حزب العمال الكردستاني، أو تعليق مبيعات أسلحة إلى تركيا.



يذكر أن ترشيح هلسنكي وستوكهولم، وهما دولتان تمسكتا بالحياد العسكري، جاء بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أردوغان: لن نتنازلمن جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الاثنين أن بلاده "لن تتنازل" متهماً السويد بأنها "حاضنة للتنظيمات الإرهابية"، كما اتهمها بفرض عقوبات على بلاده.ورأى محللون أن تركيا تبحث عن مقابل لمنح الضوء الأخضر لعضوية فنلندا والسويد، كتغيير موقف الولايات المتحدة الرافض لبيعها مقاتلات إف-35 الأميركية.عملية الانضمام تستغرق عاماًوتأخذ تركيا خصوصا على السويد وفنلندا عدم الموافقة على طلبات تسليم أشخاص تتهمهم بأنهم أعضاء "في منظمات إرهابية" مثل حزب العمال الكردستاني، أو تعليق مبيعات أسلحة إلى تركيا.يذكر أن ترشيح هلسنكي وستوكهولم، وهما دولتان تمسكتا بالحياد العسكري، جاء بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومنذ بدء العملية في 24 شباط، ارتفع في السويد وفنلندا عدد مؤيدي الانضمام إلى الحلف الأطلسي بشكل كبير وقرر البلدان الالتحاق بالناتو.



ويستغرق الانضمام إلى الحلف الأطلسي، عدة أشهر، إذ يتطلب مصادقة برلمانية من أعضاء الحلف الثلاثين. وتوقعت السويد أن تستغرق العملية عامًا كحد أقصى.