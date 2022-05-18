رئيس المكسيك يدين الحظر التجاري والاقتصادي الأميركي على كوبا ويصفه بـ "الإبادة الجماعية"

أدان الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يوم الثلاثاء، الحظر التجاري والاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا.

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وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي: "لماذا توجد هذه العزلة؟ هذه سياسة إبادة جماعية... وأود أن أقول لهم (الولايات المتحدة الأميركية) أنهم يظهرون في مظهر سيء". وحذر لوبيز مرارا في الماضي من أنه لن يحضر قمة الأمريكتين في يونيو في لوس أنجلوس ما لم يدعو منظموها جميع دول المنطقة، بما في ذلك فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا.وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا في عام 1961، ردا على تأميم الممتلكات الأمريكية في الجزيرة، وبعد ذلك أعلنت عن فرض حظر تجاري واقتصادي. وفي كانون الاول 2014، أقر الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما بأن سياسة واشنطن السابقة في هافانا لم تكن ناجحة وأعلن عن بدء تحرك نحو تطبيع العلاقات الثنائية وتخفيف العقوبات. وفي عام 2015، أعلنت إدارة أوباما شطب كوبا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.وتوقف التقارب بين البلدين عندما تولى الجمهوري دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في كانون الثاني 2017. وشدد قواعد سفر مواطنيه إلى الجمهورية وفرض حظرا على التعامل مع المنظمات التي يسيطر عليها الجيش الكوبي. وانتقد جو بايدن، الذي حل محل ترامب كرئيس، نهج سلفه تجاه هافانا، لكن في ايلول 2021 مدد القيود التجارية ضد كوبا.وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الإثنين، عن قرار أميركي برفع القيود المفروضة على تحويل الأموال للعائلات الكوبية، والسماح بإرسال الأموال "لدعم الشركات المستقلة" والقطاع الخاص، وتوسيع طاقم السفارة في هافانا لتعزيز إجراءات الحصول على التأشيرات.