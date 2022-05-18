بعد اختبار اميركا لصاروخ فرط الصوتي .. روسيا تنتج نسخة مطوّرة منه

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف أن روسيا تعمل على تصنيع الصواريخ فرط الصوتية من جيل جديد.

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وقال:" يجري العمل على تصنيع الصواريخ البرية والجوية والبحرية من جيل جديد. وستتفوق تلك الصواريخ من حيث مواصفاتها التقنية على التصاميم الموجودة والمستقبلية التي تطوّرها الجيوش الرائدة.وأوضح بوريسوف أن الجيش الروسي يعتزم تزويد أحدث طائراته الحربية بتلك الصواريخ ويقوم حاليا باختبارها على طائرة "تو – 22 إم 3 إم" بعيدة المدى.هذا وقد اختبر سلاح الجو الأمريكي نموذجا تجريبيا من السلاح فرط الصوتي، وذلك في إطار برنامج Air-Launched Rapid Response Weapon. جاء ذلك في تقرير صحفي نشره البنتاغون، وقال التقرير إن قاذفة Boeing B-52 H Stratofortress الاستراتيجية نجحت في إطلاق صاروخ AGM-183A فرط الصوتي الذي تم تصميمه في إطار برنامج ARRW وفاقت سرعة الصاروخ سرعة الصوت بمقدار 5 أضعاف.ووصف ناطق باسم سلاح الجو الأمريكي إطلاق الصاروخ المذكور بأنه إنجاز كبير حققه فريق من المصممين العسكريين الأمريكيين.