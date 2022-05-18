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عربي-دولي

بعد اختبار اميركا لصاروخ فرط الصوتي .. روسيا تنتج نسخة مطوّرة منه

Lebanon 24
18-05-2022 | 05:00
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف أن روسيا تعمل على تصنيع الصواريخ فرط الصوتية من جيل جديد.
 
وقال:" يجري العمل على تصنيع الصواريخ البرية والجوية والبحرية من جيل جديد. وستتفوق تلك الصواريخ من حيث مواصفاتها التقنية على التصاميم الموجودة والمستقبلية التي تطوّرها الجيوش الرائدة.
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وأوضح بوريسوف أن الجيش الروسي يعتزم تزويد أحدث طائراته الحربية بتلك الصواريخ ويقوم حاليا باختبارها على  طائرة "تو – 22 إم 3 إم" بعيدة المدى.

هذا وقد اختبر سلاح الجو الأمريكي نموذجا تجريبيا من السلاح فرط الصوتي، وذلك في إطار برنامج Air-Launched Rapid Response Weapon. جاء ذلك في تقرير صحفي نشره البنتاغون، وقال التقرير إن قاذفة  Boeing B-52 H Stratofortress الاستراتيجية نجحت في إطلاق صاروخ AGM-183A فرط الصوتي الذي تم تصميمه في إطار برنامج ARRW وفاقت سرعة الصاروخ سرعة الصوت بمقدار 5 أضعاف.

ووصف ناطق باسم سلاح الجو الأمريكي إطلاق الصاروخ المذكور بأنه إنجاز كبير حققه فريق من المصممين العسكريين الأمريكيين.
المصدر: روسيا اليوم
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