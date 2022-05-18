لماذا تتقاتل روسيا وأوكرانيا على "جزيرة الثعبان"؟

حظيت "جزيرة الثعبان" بالاهتمام الدولي في وقت مبكر من حرب روسيا ضد أوكرانيا وذلك بعدما طُلب من قواتها الحامية ذات العدد القليل الاستسلام أو مواجهة القصف البحري وبالتالي الموت المؤكد.

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وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، "بعد مرور ثلاثة أشهر، لا تزال الجزيرة التي تبلغ مساحتها 0.2 كيلومترا مربعا في خضم معركة مريرة حيث تتنافس أوكرانيا وروسيا للسيطرة على البحر الأسود والمعركة الدعائية الأوسع للصراع. لم تتمكن موسكو من تعزيز موقعها هناك لتأمين السيطرة على الضربات الجوية والطائرات بدون طيار الأوكرانية. ولكن لا تستطيع أوكرانيا، ذات القدرة البحرية المحدودة، حشد القوة الكافية لاستعادة الجزيرة والسيطرة عليها. إن الأخذ والرد حول موضوع الجزيرة هو من نواح كثيرة صورة مصغّرة للحرب نفسها. لجزيرة الثعبان أهمية إستراتيجية، كقاعدة عسكرية هناك يمكن أن تهيمن على منطقة تمتد مئات الأميال. لكن المعركة اكتسبت أيضًا أهمية كبيرة، حيث نسجها الجانبان لتعزيز الروح المعنوية. على الرغم من رفضهم للاستسلام، ألقى حماة "جزيرة الثعبان" أسلحتهم وتم إطلاق سراحهم لاحقًا من قبل الروس في عملية تبادل أسرى. قال مسؤول غربي إن جزيرة الثعبان "مفيدة من الناحية الاستراتيجية. لكن لها أيضًا رمزية ربما تكون ذات أهمية أكبر". وفقًا للأساطير اليونانية، أنشأ بوسيدون جزيرة الثعبان كملاذ لأخيل وهيلين. اليوم، وفي ظل عدم وجود أشجار أو مياه عذبة، إلا أن الجزيرة تضم مهبطا للطائرات العمودية ورصيفين في المياه العميقة. ويقع النتوء الصخري على شكل X في وسط ممرات الشحن الحيوية في أوكرانيا. كما أنها تبعد 35 كم فقط عن ساحل رومانيا، الدولة العضو في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وتابعت الصحيفة، "بالنسبة لأوكرانيا، فإن منع موسكو من استخدام الجزيرة كقاعدة للصواريخ والبحرية من شأنه أن يساعد في كسر الحصار الاقتصادي الروسي في البحر الأسود على الصادرات البحرية، بما في ذلك الحبوب، والتي تعد أوكرانيا أكبر مورد عالمي لها. يمكن لروسيا أيضًا استخدام الجزيرة كقاعدة لمهاجمة أوديسا وتوسيع الصراع إلى مولدوفا ودولة ترانسنيستريا المتحالفة مع موسكو. وقد يؤدي ذلك إلى إعاقة نشر أسلحة وقوات تابعة للناتو من رومانيا. وقال كيريلو بودانوف، رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، يوم الجمعة: "الشخص الذي يسيطر على الجزيرة يمكنه في أي وقت منع حركة السفن التجارية في كل الاتجاهات إلى جنوب أوكرانيا". حتى الآن، أحبطت أوكرانيا المحاولات الروسية لتحويل جزيرة الثعبان إلى قاعدة آمنة، وضربت أنظمة الدفاع الجوي الروسية وأعادت إمداد السفن بضربات جوية وطائرات بيرقدار التركية التي أدت إلى بعض النجاحات العسكرية الأكثر إثارة في أوكرانيا".

وأضافت الصحيفة، "انتشر مقطع فيديو مصور من الجو نشرته القوات المسلحة الأوكرانية في 8 أيار تزعم فيه أن غارة بطائرة بدون طيار أسقطت طائرة هليكوبتر روسية تحلق فوق الجزيرة. قبل يومين، تفاخر مقطع فيديو آخر بأن ضربات الطائرات بدون طيار قد أغرقت زورق دورية روسي ودمرت نظامًا صاروخيًا قصير المدى. لموسكو نسختها الخاصة من الأحداث. وأثناء الهجوم، بحسب وزارة الدفاع، أسقطت روسيا أربع طائرات أوكرانية، ونحو 30 طائرة بدون طيار وثلاث مروحيات على الأقل. كما يُزعم أن عشرين من "المخربين" الأوكرانيين قتلوا، وكذلك نائب قائد البحرية الأوكرانية، العقيد إيهور بيدزاي. أكدت أوكرانيا وفاة بيدزاي لكنها لم تؤكد ظروف المعركة التي مات في خلالها. وقال إيغور كوناشينكوف، الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: "انتهت هذه المغامرة بكارثة بالنسبة لأوكرانيا". ومع ذلك، فإن مايكل كوفمان، مدير الدراسات الروسية في مركز الأبحاث العسكري التابع لـ "سي أن إي"، أقل اقتناعا. وقال في حديث لموقع "وور أون ذا روكس"، "ما يمكن قوله عن العملية الروسية، هو أنه ما زال من غير لواضح ما الذي يحاولون القيام به هناك"."

وبحسب الصحيفة، "كافح الجيش الروسي لشن عمليات عسكرية منسقة في معركة دونباس، حيث يتركز الجزء الأكبر من القتال الآن. يقول المحللون العسكريون إن حجم جزيرة الثعبان وعدم وجود غطاء يجعلها غير قابلة للدفاع عنها. كتبت شركة Rochan Consulting، مجموعة التحليل العسكري، في إفادة صحفية في 15 أيار، ما لم تتمكن موسكو من تثبيت أنظمة دفاع جوي، أو وضع سفينة حربية مع أنظمة مماثلة في مكان قريب، "المواقع الروسية على الجزيرة غير مستدامة"، "لا يبدو أي من الخيارين قابلاً للتطبيق حاليًا". الهدف المباشر لأوكرانيا ليس السيطرة المادية على جزيرة الثعبان، حيث أن قواتها ستكون ضعيفة مثل تلك الموجودة في روسيا. بدلاً من ذلك، تريد منع موسكو من تحصين موقعها وتركيب أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى يمكن أن تحمي المنطقة وتسمح بالعمليات البحرية".