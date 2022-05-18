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عربي-دولي
إسبانيا تمنح إجازة للدورة الشهرية.. من هي الدول الأكثر دعماً للنساء؟
Lebanon 24
18-05-2022
|
04:12
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بعدما أقرت إسبانيا قانون منح المرأة إجازة شهرية أثناء الدورة الشهرية أو ما يسمى "إجازة الحيض"، أصبحت بذلك أول دولة أوروبية تمنح هذا القانون للمرأة. ووافقت الحكومة الإسبانية على المضي قدماً بمشروع قانون منح النساء إجازة مدفوعة غير محددة في الشهر، سميت بـ "إجازة الدورة الشهرية".
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وبينما ذكرت تقارير أن مدة الإجازة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام، فإن العدد النهائي يحدده المشرعون الإسبان، على أن تقدم الموظفة ورقة من الطبيب للحصول على الإجازة.
وبهذا القرار تقترب إسبانيا خطوة إضافية من لائحة الدول الأكثر دعماً للنساء، وإن كانت قائمة أفضل 10 دول لعام 2021 لم تشملها.
الدول الأكثر دعماً للنساء
وفي ما يلي أفضل 10 دول دعماً للنساء في العالم حسب ما نشرها موقع Global Citizen:
آيسلندا.
فنلندا.
النرويج.
نيوزلندا.
السويد.
ناميبيا.
رواندا.
ليتوانيا.
إيرلندا.
سويسرا.
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