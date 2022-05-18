روسيا تستدعي السفير الفرنسي

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استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي، لإبلاغه بإجراءات جوابية، ردا على طرد باريس لعدد من الدبلوماسيين الروس في وقت سابق.وأكد مصدر دبلوماسي روسي في تصريح لوكالة "تاس" أن وزارة الخارجية استدعت السفير الفرنسي بيير ليفي، لإبلاغه بإجراءات جوابية على طرد فرنسا في وقت سابق لدبلوماسيين روس.وقررت فرنسا في بداية أبريل الماضي، طرد حوالي 30 دبلوماسيا روسيا، الذين تتعارض أفعالهم، وفقا لباريس، مع المصالح الأمنية للبلاد.وفي وقت لاحق، تم إعلان 6 دبلوماسيين روس آخرين أشخاصا غير مرغوب فيهم.