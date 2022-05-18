Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة تحذر من "غليان الشارع العراقي"

Lebanon 24
18-05-2022 | 06:01
A-
A+
Doc-P-953540-637884758012326785.jpg
Doc-P-953540-637884758012326785.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت الأمم المتحدة، من "غضب شعبي عراقي قد ينفجر في أية لحظة"، بسبب فشل القادة السياسيين في معالجة جملة من القضايا الأساسية، من بينها معاناة المواطن العراقي من الفقر وفقدان الأمن.

وقالت جينين هينيس-بلاسخارت، مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، عقب جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن العراق والمنطقة لا يستطيعان تحمل تكاليف العودة إلى أكتوبر 2019.
Advertisement

وحذرت من أن "الجوانب السلبية في الحياة السياسية العراقية لا تزال تعيد نفسها في حلقة مستمرة على ما يبدو من سياسة المحصلة الصفرية"، مضيفة أنه "بعد أكثر من سبعة أشهر من الانتخابات البرلمانية ضاعت عدة مواعيد نهائية لتشكيل الحكومة".

كما وجهت تحذيرا للقادة السياسيين في العراق من التواري وراء حجة عدم تشكيل حكومة، والتي قالت إنها "تصرف الانتباه عما هو على المحك".

وأضافت: "ذلك لا يبرر مأزقا سياسيا تقوم فيه الجماعات المسلحة بإطلاق الصواريخ والإفلات من العقاب، ويعاني فيه المواطن العادي، بل يبرر مأزقا سياسيا يتوقع أن يتفاقم إلى غضب عام في أية لحظة".

وأكدت أن الوقت قد حان لإعادة حقوق الشعب العراقي الذي يطالب بخدمات مناسبة لجميع مواطنيه.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2022-05-18
08:00 | 2022-05-18
07:30 | 2022-05-18
07:01 | 2022-05-18
06:30 | 2022-05-18
05:32 | 2022-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website