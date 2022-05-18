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عربي-دولي

إستسلام نحو 1000 مقاتل في مصنع "آزوفستال" الأوكراني

Lebanon 24
18-05-2022 | 06:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، أن 959 جنديا روسيا استسلموا هذا الأسبوع في مجمع آزوفستال الصناعي آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول.

وقالت الوزارة في إعلانها اليومي عن مستجدات النزاع "في الساعات الـ24 الماضية، استسلم 694 مقاتلا بينهم 29 جريحا" مضيفة "في المجموع ومنذ 16 مايو، استسلم 959 مقاتلا بينهم 80 جريحا".
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ويوم الثلاثاء، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن 265 جنديا أوكرانيا، من بينهم 51 مصابا، استسلموا يوم الاثنين.

يأتي استسلام الجنود الأوكرانيين بعد حصار دام نحو 80 يوما، وأعلنت كل من روسيا وأوكرانيا سقوط آخر معاقل المدينة الساحلية التي شهدت معارك ضارية، كما كشفت أوكرانيا عن استمرار محاولات نقل الجنود إلى مناطق سيطرتها وإنقاذهم من مصير مجهول في قبضة روسيا.
المصدر: سكاي نيوز
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