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عربي-دولي
الكرملين: أوكرانيا لا تريد الاستمرار في محادثات السلام
Lebanon 24
18-05-2022
|
07:01
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بعد تعثر المفاوضات بين موسكو وكييف، أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه لا جديد في محادثات السلام مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأخيرة أظهرت أنها لا تريد الاستمرار.
كما قال إن أوكرانيا تفتقد للإرادة لمواصلة التفاوض مع روسيا.
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إلى ذلك، تحدث الكرملين عن عدم توفر معلومات لدى موسكو بشأن محاكمة كييف لجندي روسي بشأن جرائم حرب.
وكان مسؤولون أوكران وروس أكدوا خلال الساعات الماضية، أن محادثات السلام تعثرت مع تبادل الطرفين الاتهامات، في حين لمحت موسكو إلى صعوبة العودة إلى طاولة التفاوض بين الجانبين.
كما اتهمت أوكرانيا بالتشدد في موقفها بينما اتهمت الغرب بتقوية شوكة حكومة كييف، إذ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، إن واشنطن ولندن وبروكسل تستغل أوكرانيا لتحقيق منافع استراتيجية.
وأضاف أنه لا يعتقد أن من الممكن التوصل لاتفاق سلام إذا حاول المفاوضون "تحويل دفة الحوار للتركيز على ما يريد الغرب قوله بدلاً من مناقشة الوضع الراهن في أوكرانيا". وتابع مشدداً على أن هذا التصرف يمكن أن يقوض فرص إحراز أي تقدم في المحادثات.
المصدر: العربية
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