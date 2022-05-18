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عربي-دولي

مصر.. إطلاق جائزة تحمل اسم الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة

Lebanon 24
18-05-2022 | 08:00
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قرر مجلس نقابة الصحفيين المصريين، استحداث جائزة، ضمن جوائز الصحافة المصرية، تحمل اسم الصحفية الفلسطينية الراحلة، شيرين أبو عاقلة.

وستخصص الجائزة لشؤون تغطية فلسطين، لتكون فرعا جديدا ضمن فروع جوائز الصحافة المصرية.
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وأعلن نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان، انضمام النقابة لكل الخطوات التي يقوم بها اتحاد الصحفيين العرب وكل المنظمات المعنية في العالم لمحاسبة دولة الاحتلال على جريمتها، مؤكدا أن أبو عاقلة فجّرت انتفاضة حقيقية في العالم وفي الوطن العربي.

ووعد رشوان خلال تأبين نقابة الصحفيين المصريين للشهيدة أبو عاقلة، في مقر النقابة، بحضور سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، وممثلين عن النقابات والمنظمات الحقوقية وعدد من الإعلاميين والصحفيين العرب والمصريين، وعد بعدم المساس "بالغرافيتي" الخاص بشهداء النقابة الموجود على واجهة النقابة خلال أي تجديدات تحدث.

ولفت إلى أنه ستجري إضافة ركن في مدخل النقابة يحمل مجسمات لشهداء الصحافة، ومن ضمنهم شيرين أبو عاقلة.
المصدر: روسيا اليوم
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