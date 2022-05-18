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عربي-دولي

إردوغان يحض دول حلف شمال الأطلسي على "احترام" مخاوف تركيا

Lebanon 24
18-05-2022 | 08:30
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حض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي هدد بعرقلة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، دول الحلف، اليوم، على "احترام" مخاوف أنقرة إزاء انضمام هذين البلدين اللذين تتهمها تركيا بتقديم ملاذ "لإرهابيي حزب العمال الكردستاني"، حسبما افاد "وكالة الصحافة الفرنسية".
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وقال أمام نواب حزبه في البرلمان: "لا نتوقع من دول "الناتو" سوى أن تتفهم أولا حساسيتنا واحترامها، وأخيرا دعمها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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