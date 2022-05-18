ماذا كشف البنتاغون عن "الأجسام الطائرة المجهولة"؟

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أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، عن "تزايد عدد الأجسام الطائرة المجهولة" التي رصدت على مدى السنوات العشرين الماضية، وذلك في أول جلسة مخصصة لهذا الموضوع منذ 50 عاما.وقال نائب مدير مكتب الاستخبارات البحرية سكوت براي، أمام لجنة نيابية معنية بالأمن: "رصدنا منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، عددا متزايدا من الطائرات أو الأجسام غير المصرح عنها و/أو غير المحددة، في مناطق التدريب العسكري ونطاقه ومجالات جوية مخصصة له".وعزا براي هذا الازدياد إلى "الجهود التي بذلها الجيش الأميركي من أجل رفع الوصمة المتعلقة بالإبلاغ عن المشاهدات"، وإلى "التقدم التكنولوجي أيضا".ومع ذلك، أشار المسؤول الأميركي إلى أن البنتاغون "لم يتوصل إلى أي تفصيل من شأنه أن يوحي بأن الأجسام آتية من خارج الأرض"، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال.