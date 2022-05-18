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عربي-دولي

فرنسا: لا أرضية قانونية لقرار روسيا طرد دبلوماسيينا

Lebanon 24
18-05-2022 | 11:00
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شجبت باريس قرار موسكو اليوم الأربعاء بطرد 34 من أفراد البعثة الدبلوماسية الفرنسية لدى روسيا.

وشددت الخارجية الفرنسية في بيان لها على أنها "تدين بشدة" هذه الخطوة، مذكرة بأن قرار باريس في نيسان الماضي إعلان 41 دبلوماسيا روسيا شخصيات غير مرغوب فيها جاء بدعوى ممارستهم أنشطة متناقضة مع المصالح الأمنية للدولة الفرنسية.
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وذكرت الوزارة أن أنشطة دبلوماسييها الذين يطالهم الإجراء الجوابي الروسي تتماشى بالكامل مع اتفاقية جنيف للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مشيدة بـ"شجاعتهم ومهنيتهم العالية".

وتابعت: "لا يستند قرار السلطات الروسية إلى أي أرضية قانونية، ولا يمكننا إلا أن نكون آسفين بهذا الصدد".
المصدر: روسيا اليوم
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