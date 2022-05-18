البابا فرنسيس أبرق الى رئيس الامارات معزيا بالشيخ خليفة بن زايد

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وجه البابا فرنسيس رسالة الى رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معزيا بوفاة الرئيس السابق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وجاء في الرسالة:"أتقدم الى سموكم بأصدق التعازي، لرحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وحاكم إمارة ابو ظبي، واؤكد لكم صلاتي ليتغمده الله بجزيل رحمته، ويهبه رؤية نور وجهه البهي الى الابد، وأشارك الشعب الاماراتي في حزنهم على رحيله وفي تقديرهم لقيادته المتميزة وبعيدة النظر في خدمة الوطن.اشكر بصورة خاصة اهتمام سموه بالكرسي الرسولي وبالجماعات الكاثوليكية في دولة الامارات، والتزامه قيم الحوار والتفاهم والتضامن بين الشعوب وبين التقاليد الدينية، التي اعلن عنها باحتفال كبير في وثيقة ابو ظبي التاريخية، وتمثلت في جائزة زايد للاخوة الانسانية. اسأل الله تعالى ان يستمر إرثه في إلهام الجهود الدؤوبة للرجال والنساء ذوي النوايا الحسنة في كل مكان، لتوثيق روابط الوحدة والسلام بين اعضاء اسرتنا البشرية الواحدة.اوكل سموه الى رحمه الله الابدية، واؤكد لكم صلاتي وانتم تتولون مسؤوليات منصبكم السامي. واسأل الله العلي القدير لكم ولافراد عائلتكم، ولكل شعب الامارات الحبيب وافر البركات السماوية".