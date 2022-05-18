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9 قتلى و24 جريحا خلال عملية لـ"مكافحة الارهاب" في طاجيكستان

Lebanon 24
18-05-2022 | 12:30
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أعلنت السلطات في طاجيكستان، مصرع تسعة أشخاص، من بينهم ضابط طاجيكي، وإصابة 24 آخرين خلال عملية "مكافحة الإرهاب" فى منطقة طاجيكية مضطربة متاخمة لأفغانستان.
 
وقالت وزارة الداخلية، إن ضابطا قتل وأصيب 13 جنديا بجروح خطيرة، مضيفة أن ثمانية من أعضاء "جماعة مسلحة غير شرعية" قتلوا وأصيب 11 آخرون من هذه الجماعة، خلال عملية في منطقة غورنو باداخشان بشرق البلاد.
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وأطلقت السلطات في طاجيكستان "عملية لمكافحة الإرهاب" في منطقة غورنو باداخشان (باداخشان الجبلية) على الحدود مع أفغانستان والصين وكانت منذ فترة طويلة بؤرة للتوتر على الحدود.

وقطع "أعضاء جماعة إجرامية منظمة" طريقا سريعا في المنطقة "لزعزعة الوضع الاجتماعي والسياسي".

وزعمت السلطات الطاجيكية أن المسلحين تلقوا أسلحة ودعما من "منظمات إرهابية دولية ومرتزقة أجانب"، واتهمتهم بالسعي لتقويض النظام الدستوري في البلاد.

وأشارت السلطات إلى أن "الجماعات الإجرامية المنظمة لم تمتثل للمطالب القانونية لضباط إنفاذ القانون لتسليم أسلحتهم وذخائرهم، ونظمت مقاومة مسلحة".

وتصاعدت التوترات بين الحكومة وسكان هذه المنطقة الشرقية المتمتعة بالحكم الذاتي منذ اندلاع الحرب الأهلية في طاجيكستان، التي استمرت خمس سنوات، بعد وقت قصير من انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
المصدر: روسيا اليوم
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